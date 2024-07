Matty Healy bryter tystnaden om Taylor Swift-låten

Efter fansens teorier

Publicerad 2024-04-25

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Fansen är övertygade om Taylor Swift sjunger om Matty Healy på nya skivan.

Nu bryter ex-pojkvännen tystnaden.

Matty Healy, 35, fångades på film av fotografer på gatan i Los Angeles i onsdags.

1975-sångaren har varit omskriven den senaste veckan efter att ex-flickvännen Taylor Swift, 34, släppte nya skivan ”The tortured poets department”. Fansens teori är att låtarna ”The smallest man who ever lived”, ”Fresh out the slammer”, ”My boy only breaks his favourite toys” och framför allt ”But daddy I love him” handlar om honom.

expand-left helskärm Matt Healy.

”Inte riktigt lyssnat”

I ett videoklipp som publicerats av Entertainment tonight får Healy frågan om vad han tycker om ”sin disslåt”.

– Min disslåt? Jag har inte riktigt lyssnat på den så mycket, men jag är säker på att den är bra, svarar popstjärnan innan han promenerar vidare.

I låtarna verkar Swift bland annat anklaga Healy för att ha avslutat relationen utan förklaring.

expand-left helskärm Taylor Swift.

Dejtade 2023

Artisterna träffades första gången 2014 och återupptog romansen efter Taylor Swifts uppbrott från skådespelaren Joe Alwyn 2023. Förhållandet blev bara några veckor långt.

Nu är Taylor Swift tillsammans med NFL-stjärnan Travis Kelce, 34.