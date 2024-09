Rebecca Stellas svar på tal: Diskussion om hur man uttalar ”paradise”

Reder ut: Vem har rätt – Stella eller ”PH”-tittare?

Publicerad 19.27

Rebecca Stella har ingen koll på hur man uttalar ”Paradise hotel”.

Det menar vissa ”PH”-tittare på sociala medier – Stella själv är dock stensäker på att hon säger det korrekt.

Aftonbladet reder ut vad som egentligen är det rätta svaret.

Kommentarerna mot ”PH”-programledaren har inte låtit vänta på sig under premiärveckan av ”Paradise hotel”.

På sociala medier anklagas Rebecca Stella, 38, för att inte kunna uttala namnet på realityprogrammet som hon lett hela sex gånger.

”Varför säger hon alltid PEradise hotel, stör mig varje gång”, är en av många liknande kommentarer.

Stella själv är dock helt och hållet säker – hon uttalar namnet rätt.

”Det märks att Paradise hotel är årets stora snackis när det till och med pratas om hur man uttalar vissa ord”, skriver hon i en kommentar till Aftonbladet.

I ett reunionavsnitt av Stella och Vanessa Lindblads, 39, nedlagda podd ”Nu börjar livet!” tar ”PH”-programledaren upp kritiken.

– Nu blir jag faktiskt jävligt förbannad. Kan du säga det programmets namn en gång?, säger Stella skämtsamt.

Lindblad påpekar att Stella uttalar ordet ”paradise” på ett sätt där det låter som att hon säger ”peradise”, med ett E.

– Det är ju så det heter!, svarar Rebecca Stella snabbt.

Förvirringen om Lisa Borg

Vidare berättar hon att Lisa Borg, 34, som leder ”PH”-eftersnacket också fått kritik riktat mot sig. Men att det då berott på ett stort missförstånd.

– Hon la upp en trailer i dag och då var det någon som blev sur på henne i kommentarsfältet och sa: ”Hon kan väl för fan lära sig att säga ’Paradise hotel’ rätt?, säger Rebecca Stella.

– Och så var det någon annan som sa: ”Du kommenterar på fel persons Instagram”. De menade mig, fortsätter hon.

Vem har rätt?

Men hur ligger det egentligen till?

Svaret verkar vara att båda sätten att uttala ordet på är rätt, beroende på om man pratar amerikansk eller brittisk engelska.

Rebecca Stella bor i Los Angeles sedan flera år tillbaka tillsammans med sin man Manny Dion, 42, och deras två gemensamma barn. Därför är det inte särskilt konstigt att ”PH”-programledaren uttalar ordet på amerikansk engelska.

Och på amerikanska uttalas det ”pehruhdise”, enligt flera lexikon.

expand-left helskärm De tio grunddeltagarna i ”Paradise hotel” tillsammans med programledaren Rebecca Stella.

Har ifrågasatts i flera år

Enligt Rebecca Stella har ”PH”-tittare i flera år stört sig på hur hon uttalar ”Paradise hotel”. Samtidigt står hon fast vid sitt sätt att uttala det på amerikansk engelska.

”Jag kan stolt meddela att det inte blir någon förändring – ’cause why fix something that’s not broken’?”, skriver hon till Aftonbladet.