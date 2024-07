Sinéad O'Connors exakta dödsorsak offentliggjord

Ett år efter stjärnans död

Sinéad O'Connors exakta dödsorsak har offentliggjorts ett år efter hennes död.

Dödsorsaken uppges vara kol och astma, enligt dödsattesten.

Det rapporterar Irish Independent.

Artisten dog av komplikationer kopplade till kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, samt astma, rapporterar Irish Independent.

”Försämrad kronisk obstruktiv lungsjukdom, astma samt nedre luftvägsinfektion”, står det i dödsattesten. Luftvägsinfektion förvärrade de andra två sjukdomarna.

Beskedet kommer nästan exakt ett år efter att stjärnan hittats död i sitt hem i London.

En rättsläkare har sedan tidigare bekräftat att hon dött av naturliga orsaker. Polisen kunde snabbt slå fast att de inte misstänkte något brott kopplat till O’Connors död.

Fansen följde begravningskortegen

Artisten släppte tio album under sin karriär och hon debuterade med albumet ”The lion and the cobra” 1987.

Det stora genombrottet kom med låten ”Nothing compares 2 U”, som skrevs av Prince. Låten toppade listorna 1990, och samma år utsågs den till ”årets världssingel” av Billboard music awards.

Artistens bortgång väckte reaktioner världen över, och tusentals fans följde begravningskortegen på Irland.

Sinéad O'Connor blev 56 år gammal.