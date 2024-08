”Här är ditt liv, Cory”-skådespelaren sjuk i cancer

Danielle Fishel uppmanar kvinnor att göra mammografi

Publicerad 17.38

Skådespelaren Danielle Fishel, 43, har drabbats av bröstcancer.

Nu ska hon opereras.

– Jag kommer bli bra, säger hon i podcasten ”Pod meets world”.

Hon kommer att opereras och uppmanar nu andra att regelbundet kontrollera sig för att upptäcka cancer tidigt.

Danielle Fishels cancer upptäcktes i ett tidigt stadie.

– Jag diagnostiserades nyligen med DCIS som står för Duktal cancer in situ, vilket är en typ av bröstcancer. Det är väldigt, väldigt tidigt, det är tekniskt sett i stadie noll. Jag kommer bli bra, jag ska opereras för att ta bort den och jag kommer att få göra några uppföljande behandlingar, säger hon i podden ”Pod meets world” som hon driver tillsammans med skådespelarkollegorna Rider Strong och Will Friedle, rapporterar The Mirror.

expand-left helskärm Danielle Fishel.

”Gå dit”

Cancern upptäcktes tack vare att skådespelaren undersökte brösten under en mammografi. Hon tänkte först hålla sjukdomen hemlig tills hon blivit frisk, men ångrade sig.

– Jag vill dela med mig av det här eftersom jag hoppas att det ska uppmuntra andra att gå dit. Om det är dags för din mammografi eller om du aldrig har gjort en sådan undersökning, gå dit. Om du måste få veta att du har cancer är det bättre att få reda på det i ett tidigt stadie, om det är möjligt.

expand-left helskärm Danielle Fishel.

Spelar Topanga Lawrence

Fishel är mest känd för sin roll som Topanga Lawrence i den amerikanska komediserien ”Här är ditt liv, Cory”, som på engelska heter ”Boy meets world”.

Duktal cancer in situ är en typ av bröstcancer som är begränsad till bara bröstet och inte riskerar att sprida sig. Sjukdomen har väldigt god prognos.