Viaplays nya storsatsning med realitystjärnor: ”All in – Marbella”

Här är deltagarna som intar Marbella • Så går det till

Publicerad 08.00

Sex deltagare. Sex dagar. En vinnare.

I Viaplays nya satsning ska realityprofiler överträffa varandra under en lyxsemester.

Sex tidigare realitydeltagare åker på semester tillsammans.

I ett lyxhus ska de överträffa varandra genom att bjuda gruppen på den bästa dagen. Poäng sätts och i slutet av veckan koras en vinnare.

Så ser spelplanen ut för Viaplays nya program ”All in – Marbella”.

Viaplay: ”Ett megaunderhållande program”

Till den spanska solkusten reser tävlande som tidigare synts i program som ”Paradise hotel”, ”Love island” och ”Ex on the beach” för att tävla om ven som kan maxa sin dag mest.

Enligt Viaplays editor in cheif, Alexander Tanno, satsar deltagarna allt i tävlingen:

– ”All in - Marbella” är ett fartfyllt program som bjuder på galna upptåg och äventyr. Vi har samlat ett fantastiskt gäng realitystjärnor i Marbella och de går verkligen all in för att maxa sina dagar. Det kommer bjudas på ett megaunderhållande program som lyser upp tillvaron i vintermörkret, säger han i ett pressmeddelande.

Foto: Johnny Wohlin/Viaplay

Här är deltagarna:

Nicci Hernestig , 25, som tidigare medverkat i bland annat ”Paradise” och ”Love island”.

Emil Renmarker , 23, som tidigare medverkat i ”Paradise hotel” och ”Love island”.

Bettina Buchanan , 29, som tidigare medverkat i bland annat ”Paradise hotel” både i Sverige och Norge samt ”Ex on the beach”.

Henrik Elvejord Borg , 30, som tidigare medverkat i bland annat norska ”Ex on the beach” och ”Good luck guys”.

Tanja ”Trubbel-Tanja” Ingebretsen , 26, som tidigare medverkat i bland annat ”Paradise hotel” och ”Big brother”.

Franck Ndizeye, 25, som tidigare medverkat i ”Fuckboy island”.

”All in – Marbella” har premiär 9 december på Viaplay.