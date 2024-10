Åtalet mot Harvey Weinstein dröjer till 2025

Uppdaterad 07.55 | Publicerad 2024-10-23 18.48

Det nya åtalet mot tidigare filmmogulen Harvey Weinstein skjuts upp till nästa år.

Det meddelar domaren Curtis Farber.

Weinstein dömdes för fyra år sedan till 23 års fängelse för våldtäkt och sexuella övergrepp, ett straff han avtjänar på Rikers Island i New York. I april i år rev New Yorks högsta domstol upp domen med hänvisning till att fel begåtts under rättegången.

Under tiden framkom att nya anklagelser kommit domstolen tillkänna. Men hur många och vilka personer som trätt fram under utredningen är oklart – och kommer att vara så fram tills dess att åtalet når domstol. Weinstein nekar till alla anklagelser.

När det sker är också oklart. Domare Farber ska först den 29 januari nästa år besluta om det nya datumet. Anledningen är åklagarnas önskan att slå ihop de gamla fallen med de som framkom i september.

På tisdagen uppgav källor för flera amerikanska nyhetsbolag att 72-åringe Weinstein har drabbats av en form av blodcancer.