Gala införde covidtest – många stjärnor uteblev

Här är alla vinnare på Critics Choice Awards

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Regissören Daniel Kwan jublar när han får veta att "Everything everywhere all at once" vinner pris för bästa film på Critics Choice Awards.

Critics Choice Awards-galan var först ut av årets prisgalor att införa krav på negativt covidtest.

Det ledde till att flera stora stjärnor – bland andra Michelle Pfeiffer och Jamie Lee Curtis – fick stanna hemma.

När Jean Smart prisades för sin huvudroll i komediserien ”Hacks” på Critics Choice Awards inatt kunde hon inte vara på plats för att ta emot utmärkelsen, eftersom hon testat positivt för covid-19, skriver Deadline. Hon är dock inte ensam, även Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson och Colin Farrell tvingades lämna återbud.

helskärm Cate Blanchett.

helskärm Brendan Fraser.

Däremot kunde Brendan Fraser gå på sin första gala för året – och ta emot pris som bästa manliga skådespelare för huvudrollen i filmen ”The Whale”. Fraser bojkottade förra veckan Golden Globe-galan, eftersom han uppger att han 2003 blev sexuellt trakasserad av den förre chefen för Hollywood Foreign Press Association (HFPA), som arrangerar evenemanget.

Cate Blanchett fick ta emot pris för bästa kvinnliga skådespelare för filmen ”Tár”. Priset för bästa film gick till ”Everything everywhere all at once”, vars regissörer Daniel Kwan och Daniel Scheinert också tilldelades utmärkelsen för bästa regissör.

Ruben Östlund blev däremot utan pris, hans ”Triangle of sadness” var nominerad i kategorin bästa komedi.

Critics Choice-priset delas ut av filmkritikerorganisationen BFCA.

helskärm Sheryl Lee Ralph.

Critics Choice Awards – alla vinnare:

Bästa film

Everything Everywhere All at Once

Bästa kvinnliga skådespelare

Cate Blanchett – Tár

Bästa manliga skådespelare

Brendan Fraser – The Whale

Bästa regi

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Bästa miniserie

The Dropout (Hulu)

Bästa dramaserie

Better Call Saul (AMC)

Bästa kvinnliga skådespelare i dramaserie

Zendaya – Euphoria (HBO)

Bästa manliga skådespelare i dramaserie

Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Bästa tv-film

Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Bästa icke-engelskspråkiga tv-serie

Pachinko (Apple TV+)

Bästa pratshow

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Bästa komedispecial

Norm Macdonald: Nothing Special (Netflix)

Bästa animerade tv-serie

Harley Quinn (HBO Max)

Bästa foto

Claudio Miranda – Top Gun: Maverick

Bästa produktionsdesign

Florencia Martin, Anthony Carlino – Babylon

Bästa klippning

Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Bästa hår och makeup

Elvis

Bästa visuella effekter

Avatar: The Way of Water

Bästa komediserie

Abbott Elementary (ABC)

Bästa kvinnliga skådespelare i komediserie

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Bästa manliga skådespelare i komediserie

Jeremy Allen White – The Bear (FX)

Bästa animerade långfilm

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Bästa manliga skådespelare i miniserie eller tv-film

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Bästa kvinnliga biroll

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Bästa manliga biroll

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Bästa manliga biroll i en komediserie

Henry Winkler – Barry (HBO)

Bästa kvinnliga biroll i en komediserie

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (ABC)

Bästa manliga biroll i miniserie eller tv-film

Paul Walter Hauser – Black Bird (Apple TV+)

Bästa kvinnliga biroll i miniserie eller tv-film

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Bästa manliga biroll i en dramaserie

Giancarlo Esposito – Better Call Saul (AMC)

Bästa kvinnliga biroll i en dramaserie

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)

Bästa icke-engelskspråkiga film

RRR

Bästa kvinnliga skådespelare i miniserie eller tv-film

Amanda Seyfried – The Dropout (Hulu)

Bästa kostymdesign

Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Bästa musik

Hildur Guðnadóttir – Tár

Bästa låt

Naatu Naatu – RRR

Bästa originalmanus

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Bästa manus efter en förlaga

Sarah Polley – Women Talking

Bästa komedi

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Bästa skådespelarensemble

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Bästa unga skådespelare

Gabriel LaBelle – The Fabelmans