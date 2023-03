Cavalli har blivit förälder igen – med 45 år yngre flickvännen

Sjätte barnet för 82-årige designern

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Bebislycka för Roberto Cavalli och Sandra Nilsson.

Sonen Giorgio blev stjärnparets första barn tillsammans.

– Det var väldigt känslosamt att se honom precis efter födseln, säger Cavalli till ”Novella 2000”.

Mannen bakom ett av världens lyxigaste modeföretag: den italienske designern Roberto Cavalli, 82, har fått en son tillsammans med den svenska fotomodellen Sandra Nilsson, 37, rapporterar Daily mail.

Deras son, Giorgio, blev designerns sjätte barn, han har sedan tidigare 5 barn med två andra kvinnor.

– Sandra mår bra, barnet som föddes för en vecka sedan här i Florens, är vackert och det var väldigt känslosamt att se honom precis efter födseln, säger Cavalli till den italienska skvallertidningen ”Novella 2000”.

Sandra Nilsson är född i Sjöbo, nära Ystad i södra Sverige. Hon upptäcktes av en modellagentur under en familjesemester i Paris när hon var 14 år.

2006 var hon med i ”Scandinavias next top model”. Men det stora genombrottet kom 2008 när hon blev utsedd till ”Playmate of the month” av tidningen Playboy.

helskärm Roberto Cavalli.

helskärm Sandra Nilsson.

Presenten: en ö för 29 miljoner

Det var 2010 som paret började synas tillsammans, men blev officiellt ett par 2014.

När Sandra och Roberto varit tillsammans i ett år, betalade Cavalli 29 miljoner kronor för ön Stora Rullingen i Mälaren, som han gav till sin nya svenska flickvän.

På ön har de ett stort hus med fyra sovrum, jaktstuga, pool och egen golfbana.