Madonna bekräftar nya kärleken – två veckor efter uppbrottet

Kysser den 35 år yngre boxaren Josh Popper på Instagram

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Hon blev singel för två veckor sedan.

Men nu bekräftar Madonna sin nya kärlek: 29-åriga Josh Popper.

Madonna, 64, är kär, igen.

I april förra året stod det klart det att världsartisten och dansaren Ahlamalik Williams, 28, gjort slut, efter att ha dejtat sedan 2019.

helskärm Madonna har en ny man i sitt liv.

Och några månader senare verkade det som att Madonna hittat kärleken igen, den här gången hos modellen Andrew Darnell, 23.

Men enligt TMZ tog den relationen tog slut för två veckor sedan. Och på Instagram visar Madonna nu upp en ny kille.

Bekräftar kärleken på Instagram

helskärm Josh Popper och Madonna på hennes Instastory.

”Mördare som festar”, skrev hon på sin Instagram-story under en bild där hon kysser en kille.

Enligt TMZ är killen den 29-åriga boxaren Josh Popper, och hon ska ha sagt att de kysstes på en fest och att hon var utklädd till drottning Esther.

Då två syntes även ihop tidigare under veckan när Madonna stöttade boxaren under hans senaste match i New York.