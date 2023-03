Bono hyllar ”ohippa” Abba: ”Stora beundrare”

Spelade ”SOS” i akustisk version

Av: TT

Publicerad: I går 22.24 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Albumaktuella U2 gästade under torsdagen BBC Radio 2:s ”Piano Room” och passade där på att hylla Abba.

– Jag minns Abba som ett slags ”nationalsång” för unga mammor, säger Bono.

I en exklusiv studiospelning framförde frontmannen Bono och gitarristen The Edge ”SOS” i en akustisk version uppbackade av en stråkensemble, skriver NME.

– Det är något speciellt med Abba. Jag minns Abba som ett slags ”nationalsång” för unga mammor. Vid stängningsdags på vår lokala pub sjöng ofta de unga kvinnorna ”Thank you for the music”. Jag sjöng med och jag var väldigt tacksam för musiken, säger Bono till programledaren Gary Davies.

helskärm The Edge och Bono hyllar Abba under ett framträdanden i BBC:s radioprogram "Piano Room". Arkivbild.

Det irländska rockbandet visar sig också ha fler något otippade musikaliska förebilder.

– Vi är stora beundrare av det här skandinaviska bandet, vår uppskattning för deras arbete har växt under åren. Vi är också fans av Bee Gees, vilket kanske inte så många skulle föreställa sig, säger The Edge och lägger till:

– Vi är fans av massor av fantastiska låtskrivare som inte nödvändigtvis ses som särskilt hippa, vi uppskattar helt enkelt deras arbete.

helskärm Abba.

U2 släpper på fredagen albumet ”Songs of surrender” där 40 av deras odödliga hits som ”Beautiful day”, ”One”, ”With or without you” och ”Pride (In the name of love)” mixats om och spelats in i nya versioner.

Samma dag är det också premiär för en ny dokumentär på Disney+, ”Bono & The Edge: A sort of homecoming”, där Dave Letterman följer Bono och The Edge under en konsertföreställning i Dublin.