Mejla Markus Larsson

Kossorna gör aldrig bort sig i alla fall

Markus Larsson: Frågan som får klockorna att stanna i ”Så mycket bättre”

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Och Molly Petterson Hammar fick äntligen hålla i ett par Lasse Stefanz-kalsonger.

Stort grattis.

Annars händer det inte mycket.

Varje säsong är det lika spännande vad deltagarna ska hitta på mellan låtarna.

Och i år kommer munken Broder Tuck med skatteåterbäringen redan i det andra avsnittet.

Dels får Kim, den ena halvan av duon Norlie & KKV, lägga ner rasande mycket tid på att fixa sin frisyr. Det dröjer längre än Palme-utredningen innan han är klar.

Lite senare försöker samma person svara på frågan om hur stor del av jordens befolkning som såg månlandningen på tv 1969.

Kim ser lite förvirrad ut och drar fram en motfråga ur hölstret:

”Det fanns väl inte tv då?”

helskärm

helskärm

Nej, vi jagade fortfarande mammutar uppe i Kiruna på den tiden. Det slank ner en och annan sabeltandad tiger på vägen mot Vittangi också.

Klippbilderna på diverse gotländska kor blir alltid en fridfull och välkommen oas. De gör åtminstone inte bort sig.

De hinner säkert kamma färdigt sina frillor fyra gånger till

Man kan tycka vad man vill om nya skolministern Lotta Edholm, men hon har inget lätt jobb framför sig. Korvätaren Johan Pehrson får helt enkelt bjuda henne på en tröstslang. Lotta får se det som en, tja, vinstutdelning.

Med det sagt skulle jag inte velat vara utan avsnittets Lasse Stefanz-marknad där deltagarna fick fascineras och förfasas över gruppens gigantiska merchandise-berg. Gruppen har, utan någon som helst skam i kroppen, satt sitt namn på alla prylar en människa kan behöva, inklusive en frisbee.

Dansbandens svar på Ullared drar tydligen in två miljoner kronor per år på kalsonger och bandanas. I bakgrunden gör Måns Zelmerlöw en snabb huvudräkning, två miljoner i 50 år, och kommer fram till summan ”100 mille”. Han fäller en rimlig och kort kommentar:

”Kanon.”

helskärm ”Är det saltvatten i östersjön? Nej, bräck... bräckligt vatten?”

Det finns bara två artister i avsnittet som har några större låtkataloger att prata om, det vill säga Olle Jönsson och Anna Ternheim, vilket gör allting lite tunt. Jo tack, jag vet. Norlie & KKV har haft jättemånga Spotify-hits, men låt oss säga så här:

De hinner säkert kamma färdigt sina frillor fyra gånger till innan Rihanna ringer och frågar om de vill skriva en låt tillsammans till en Marvel-film.

”Så mycket bättre” är sedan några år ett program som pågår i stället för att utvecklas och överraska. Och det har aldrig varit tydligare än nu.

Premiären hade drygt 900 000 tittare. För några år sedan var samma siffra över 1,6 miljoner. Om det beror på programmets dragningskraft, eller ett förändrat beteende hos tittarna som med allt större kraft inte följer några tablåer, återstår att se.

Eller som Måns Zelmerlöw skulle ha sagt:

Kanon.

Låtbetygen





”Please remember me” (Maja Francis)

Det fina med covern är hur enkelt Maja Francis plockar Lasse Stefanz original och släpper ner det i Dollywood. Allting, från fraseringen till arrangemanget, har Dolly Partons röda läppstift på sig.



”Gör dig glad” (Albin Lee Meldau & Grant)

Grant får gärna synas och höras mer i programmet. Duetten som hon gjorde med Albin Lee Meldau i ”Merry Christmas on your own” är till exempel en nyskriven jullåt som man inte behöver slänga i återvinningen. Versionen av Annan Ternheims ”What have I done?” är inte riktigt där, trots att de försvenskar den med en föredömligt bitter text.



”På riktigt” (Molly Pettersson Hammar)

”Det här är mitt urjag” säger Molly om sin tolkning. Är det? På riktigt? Hur många gånger ska en artist slå fast att Stureplan är iskallt innan döden ställer fram schackbrädet? Det är ju lika självklart som att padel är urfånigt. Men hennes röst passar verkligen för ett lägre register och ett lugnare soultemperament.



”Cara mia” (Norlie & KKV)

Måns Zelmerlöw beskriver sitt genombrott som ”lite lökig”. Självinsikter brukar växa fram med åren. Det är i stort sett omöjligt att göra något vettigt av ”Cara mia” utanför dess naturliga sammanhang Melodifestivalen. Norlie & KKV är i alla fall nöjda med texten. Bra. Då är det åtminstone två som gillar den.



”Josefin” (Anna Ternheim)

”Josefin” var Albin Lee Meldaus försök att lajva Cornelis Vreeswijk. Originalet låter också som synnerligen välgjord Vreeswijk-karaoke. Ternheim plockar ner den med en sparsmakad elegans. Det låter inte trubadur om hennes cover, utan mer som att en korp sitter i regnet utan paraply. Kvällens bästa tolkning, utan tvekan.



”Faller” (Måns Zelmerlöw)

Ingen i sällskapet kan tv bättre än Zelmerlöw. Och ”Faller” är på många sätt ett bättre tv-framträdande än låt, framför allt mot slutet. Molly Pettersson Hammar kallar versionen för en hit. Mycket möjligt. Det är i alla fall en utmärkt mellanakt.