William Spetz om utseendeförändringen efter ”Tore”

”Har jobbat med projektet i flera år”

Uppdaterad 2023-11-06 | Publicerad 2023-11-04

Hittills i karriären har William Spetz, 27, mest gjort sådant som dragit åt det komiska hållet.

Med Netflix-serien ”Tore”, som precis haft premiär, tar han allt ett steg längre.

– Paradoxalt nog är det väldigt kul att göra sådant som stundtals också är väldigt mörkt. Man får ut massor av skit och det är härligt, säger han.

”Tore” är en tv-serie i sex halvtimmeslånga avsnitt. Den utspelas på en begravningsbyrå som drivs av Tores pappa (Peter Haber) och William Spetz rollfigur Tore jobbar som assistent.

Lotta Tejle och Per Svensson spelar två andra anställda. Sanna Sundqvist spelar Tores närmaste vän, Linn, en ensamstående tvåbarnsmamma.

En olycka vänder upp och ned på livet både på begravningsbyrån och för Tore privat, som alltid haft ett komplicerat förhållande till sin far.

Jag träffar William Spetz, som förutom huvudrollen även hittat på hela tv-serien och skrivit manus, ihop med norska regissören Erika Calmeyer, i Sverige mest känd för tv-serien ”Young Royals”.

Helt bytt stil

Det första som slår mig när jag träffar dem är att William helt och hållet bytt stil och frisyr, en ganska radikal förändring jämfört med hur han sett ut i allt annat han har gjort. Och då jag har träffat honom rätt ofta förr, tycker jag att jag fräckt kan fråga:

Hur fan ser du ut?

– Jag har jobbat med det här projektet i flera år, så när vi var klara kände jag en längtan efter att få titta mig i spegeln på morgnarna och inte se Tore, säger han och skrattar.

Med tanke på den stundtals både komiska men lika ofta mörka tonen i serien, Tore har ett komplicerat förhållande till sin far, fortsätter jag:

Hur mycket ångest har du i ditt liv?

– Du går direkt på de stora frågorna… hur ser du ut, hur mår du? Tack, jag mår jättebra. Jag tror att den stora humorn finns också i sorgen och jag älskar att kombinera det där.

Spårar ur

William har inspirerats av tankar kring kärleken till sin egen far och sedan fantiserat kring ett annat mer komplicerat förhållningssätt mellan far och son. En inspiration är också HBO-klassikern ”Six feet under” (2001–2005), tv-serien där den homosexuella sonen (Michael C Hall) fick ärva och ta över pappans begravningsbyrå i Los Angeles.

Tv-seriens Tore spårar stundtals ur när han går ut på gayklubbar. Träffar en trevlig dragqueen, Shady Meat (Carlos Romero Cruz), men också mindre trevliga bögar och snedtänder ibland på knark. Och på dagtid blir han förtjust i Erik (Hannes Fohlin) i blomsteraffären, som han dock inte alls vet om han tycker om män eller kvinnor.

Skapar man en tv-serie gräver man ofta där man står. Bygger ”Tore” mycket på dina egna erfarenheter från Stockholms gayvärld?

– Det finns saker i queercommunityt som både är vackra men också mörka och farliga. Så jag har medvetet försökt lyfta fram komplexiteten i den världen.

– När jag gjorde en föreställning om min mormor och jag, då var det uttalat självbiografiskt, då måste man visa vördnad för alla runt omkring. Det jag känner så starkt med ”Tore” är att det är fiktion och då är jag fri att även vara väldigt privat.

Därför heter karaktären Tore

Varför heter Tore just Tore?

– Jag behövde något både brådmoget och lillgammalt.

– Tore är ett väldigt vanligt norskt namn, säger Erika. Hon berättar att hon blev väldigt gripen av värmen i Williams manus, att det verkade skrivet av någon som bryr sig om människor, en känsla som förstärktes direkt när de träffades. William återgäldar berömmet, säger att de omedelbart klickade.

”Tore” visas precis som ”Young Royals” över hela världen på Netflix. Ska du tävla med Edvin Ryding och Omar Rudberg om vem som får flest miljoner följare på Instagram?

– Nej, absolut inte. Jag hoppas att folk ska hitta till den, men allt det där andra är så abstrakt att det bara inte går att greppa, säger William.