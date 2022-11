Hilary Duff rasar mot postum Aaron Carter-biografi: ”Hjärtlös”

Släpps tio dagar efter ex-pojkvännens död

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Aaron Carter har knappt varit död en vecka – men redan nu är den första biografin på väg ut i handeln.

Ex-flickvännen Hilary Duff är en av många som rasar mot publiceringen.

– Okunnigt, hjärtlöst, girigt, är hennes kommentar enligt Daily Mail.

”I want candy”-stjärnan Aaron Carter blev bara 34 år gammal. På lördagsmorgonen den 5 november, amerikansk tid, hittades han död i sitt badkar.

Innan sin död ska han ha skrivit på en självbiografi tillsammans med författaren Andy Symonds, skriver New York Post. Nu ska den ofärdiga boken släppas, bara tio dagar efter Carters död.

” Aaron Carter : An incomplete story of an incomplete life” har redan väckt många känslor.

”Det här är en tid för sorg och eftertanke, inte hjärtlös girighet och uppmärksamhetsjakt”, säger Aaron Carters management i ett uttalande, som även riktar kritik mot en skiva och en singel som planeras släppas efter artistens död.

helskärm Aaron Carter blev 34 år.

”Fruktansvärt”

Även ex-flickvännen Hilary Duff, 35, som han var ihop med när de båda var barnstjärnor, har reagerat på boken.

– Okunnigt, hjärtlöst, girigt, är hennes kommentar enligt Daily Mail.

– Att presentera en urvattnad version av Aarons livshistoria som overifierat klickbete i syfte att tjäna pengar är fruktansvärt, säger Duff.

helskärm Hilary Duff.

helskärm Hilary Duff 2003.

Första sexuella erfarenheten

Flera detaljer ur boken har redan läckt ut, som påståendet att Duff ska ha haft sin första sexuella erfarenhet med Carter när de båda var i 13-årsåldern.

Den innehåller också en anekdot om Carters besök på Neverland 2003, där han ska ha vaknat upp av att Michael Jackson satt vid fotändan av sängen. När han skrek till försvann popstjärnan snabbt. De ska också ha rökt marijuana tillsammans.

Jacksons representanter har inte kommenterat uppgifterna.