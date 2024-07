Dramaten tvingas skära ner – färre nya föreställningar

”Kung Lear” av Shakespeare, i regi av Falk Richter, premiär 7 september.

”Kärlek på svenska” av Irene Kraus och Nadja Weiss efter Staffan Juléns film. Nadja Weiss regisserar, premiär 14 september.

”Titta en älg” av Kristina Lugn, i regi av Mellika Melouani Melani, premiär 17 oktober.

”Vredens druvor” av John Steinbeck, i dramatisering och regi av Mina Salehpour, premiär 5 december.

”Fem scener Norén” av Lars Norén i urval och regi av Markus Öhrn, premiär 13 december

”Or-lan-do” av Ninna Tersman och Nora Nilsson, urpremiär 19 september.

”Kattpromenaden” av Sara Lundberg, i regi av Emily Magorrian. Premiär 4 december.

Bergmanfestivalens utländska gästspel: ”Antigone in the Amazon” från belgiska NT Gent (13– 4/9) och ”Goodbye, Lindita” från National Theatre of Greece (5–6/10).