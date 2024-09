Källa: Han tar över rollen som James Bond

Förväntas skriva kontrakt i dagarna

Publicerad 2024-03-19

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

”Kick-ass”-skådespelaren Aaron Taylor-Johnson blir nya James Bond.

Det säger en källa till The Sun.

– Rollen som Bond är Aarons om han vill, säger uppgiftslämnaren.

Aaron Taylor-Johnson, 33, har blivit erbjuden att ta över rollen som James Bond, rapporterar The Sun.

En källa säger till tidningen att det snart kommer ett officiellt tillkännagivande.

– Rollen som Bond är Aarons om han vill. Det formella erbjudandet ligger på bordet och de väntar på att få svar. När det gäller Eon Productions (produktionsbolaget bakom filmerna, reds anm) kommer Aaron att skriva på sitt kontrakt under de kommande dagarna och de kan börja förbereda sig för det stora tillkännagivandet.

expand-left helskärm Aaron Taylor-Johnson.

Om Johnson tackar ja till erbjudandet så kommer han bli den sjunde skådespelaren som porträtterar James Bond.

Han kommer då ta över efter Daniel Craig, 56, som är den senaste som gjort rollen. Craig har varit med i fem Bond-filmer.

expand-left helskärm Idris Elba.

Publiken vill ha Idris Elba

Konkurrensen för att landa den eftertraktade rollen var inte liten.

Stjärnorna Cillian Murphy, 47, Idris Elba, 51, James Norton, 38 och Henry Cavill, 40, ska också ha varit intressanta för rollen. Daily Mail skriver att en undersökning visar att Idris Elba är publikens favorit.

expand-left helskärm Aaron Taylor-Johnson

Kryptiska svaret av Johnson

När Johnson i förra veckan fick frågan om han kan se sig själv spela James Bond, var svaret kryptiskt.

– Jag tycker att det är charmigt och underbart att folk ser mig i den rollen. Jag tar det som en stor komplimang, svarade skådespelaren.

Aaron Taylor Johnson är mest känd för filmerna ”Nocturnal animals”, ”Kick-ass”, Nowhere boy” and ”Avengers: Age of ultron”.