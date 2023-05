Jane Fonda: Regissören ville gå till sängs med mig för att se mina orgasmer

Berättar i talkshowen

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

En regissör ville gå till sängs med henne för att få veta hur hennes orgasmer var inför en sexscen.

Det säger skådespelaren Jane Fonda när hon gästar talkshowen ”Watch what happens live”.

– Han sa att karaktären behövde få en orgasm i filmen, säger hon.

Jane Fonda, 85, gästade Andy Cohens talkshow ”Watch what happens live” under veckan när hon berättade om händelsen, skriver CNN.

Under segmentet ”Plead the fifth” blev skådespelaren ombedd att nämna en man i Hollywood som försökt ragga upp henne, men som hon sagt nej till. Då berättade Fonda om en incident med en regissör hon jobbat tillsammans med.

– Han ville gå tills sängs med mig för att han sa att min karaktär behövde få en orgasm i filmen, och han behövde veta hur mina orgasmer var.

helskärm Jane Fonda är just nu aktuell i filmen ”Book club: The next chapter”

”Låtsades att jag inte förstod”

Programledaren Andy Cohen blev chockad över svaret och frågade om hon skämtade.

Skådespelaren berättade då att hon låtsades att hon inte förstod vad regissören sa till henne.

– Han sa det på franska, så jag låtsades att jag inte förstod.

Aktuell i ny film

Efter att Jane Fonda berättat om händelsen hintade hon om att hon hade fler historier från sin långa karriär i Hollywood och filmbranschen.

– Jag kan berätta saker för dig, grabben... Vi har inte tid.

Fonda har varit i filmbranschen sedan 1960-talet och har tagit emot två Oscarsstatyetter för ”Bästa kvinnliga skådespelare”. Nu är hon aktuell med filmen ”Book club: The next chapter”.