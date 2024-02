Justin Timberlake diss mot Britney Spears – efter ursäkten

Hånet på scen: ”Fucking ingen alls”

Uppdaterad 08.27 | Publicerad 08.26

Justin Timberlake slår tillbaka mot Britney Spears.

Popstjärnan dissade exets ursäkt på scen i New York.

Britney Spears, 42, bad ex-pojkvännen Justin Timberlake, 43, om ursäkt efter att ha skrivit om honom i självbiografin ”The woman in me”.

Men hon får ingenting tillbaka.

När Timberlake uppträdde på Irving plaza i New York spelade han hiten ”Cry me a river”, som uppges handla om Britney, skriver Us Weekly. Då passade han på att ge en känga till popstjärnan.

– Jag skulle vilja ta tillfället i akt att be om ursäkt till absolut fucking ingen alls, sa han innan låten.

Britney: Vill du ta det till rätten?

Britney var inte sen att svara. Under torsdagen publicerade hon ett Instagraminlägg där hon av allt att döma ryter till mot ex-pojkvännen.

”Någon berättade att någon pratar skit om mig på gatan!!! Vill du ta det till rätten eller ska du gå hem gråtande till din mamma som du gjorde förra gången? Jag är inte ledsen”, skriver hon.

Justin Timberlake och Britney Spears var ett par mellan 1999 och 2002.