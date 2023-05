Britney Spears har inte träffat sina söner på över ett år: ”Rasande”

Nakenbilderna förvärrar relationen

Publicerad 13:11

Trots upphört förmyndarskap lever Britney Spears inget härligt liv.

I dokumentären ”TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom” kommer det fram att hon inte träffat sina söner på över ett år.

Och pappan till barnen menar att hennes nakenbilder på sociala medier är en faktor.

Det har länge varit stormigt i popstjärnan Britney Spears, 41, liv.

I 13 år levde popstjärnan under förmyndarskap som sköttes av hennes pappa Jamie Spears. Under 2021 upphörde det, men livet har ännu inte återgått till det normala för henne.

I en ny dokumentär, ”TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom”, belyser sajten popstjärnans liv och relationerna som håller på att fallera.

Britney Spears.

Sönernas kritik i intervjun

Redan i september 2021 riktade hennes sönder Jayden James, 16, och Sean Preston, 17, kritik mot sin mamma och menade att de inte träffat henne på flera månader.

– Det kommer att ta lång tid och krävas mycket ansträngning. Jag vill att hon ska må bättre först, efter det vill jag verkligen träffa henne igen, sa Jaden då.

Något som fick Britney att ilskna på sociala medier.

– Det gör mig ledsen att ingen av er ser mig som en människa. Ni har själva sett hur jag har behandlats av resten av min familj, sa hon i ett nu borttaget inlägg på Instagram strax efter intervjun.

Kevin Federline och Britney Spears.

Nakenbilderna förvärrar situationen

Sönernas pappa, Kevin Federline, 45, menar i dokumentären att Britney Spears nakenbilder på sociala medier förvärrat relationen mellan henne och barnen.

– Mot slutet av förra sommaren blev läget så spänt att pojkarna inte ens svarade på hennes sms längre. Det gjorde henne rasande, säger producenten Katie Hayes i ”TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom”, enligt Page six.

Hon menar även att det gått ”en bra bit över ett år” sedan Britney Spears träffade sina söner.

Till Page Six bekräftar en källa att senaste gången Britney Spears träffade Sean Preston och Jaden var i början av 2022, innan hon gifte sig med Sam Asghari, 29.

Britney Spears och sönderna Jayden James och Sean Preston 2013.

Börjat ha lite kontakt

Kevin Federlines advokat, Mark Vincent Kaplan, säger i dokumentären att sönerna älskar sin mamma och att de vill att relationen ska förbättras. Men att det känns som att dynamiken inte existerar.

Däremot har tiden börjat läka lite sår och familjen kan vara på väg mot ljusare tider.

– Nyligen har det skickats enstaka sms mellan Britney och hennes barn, så situationen kanske är på väg att tina upp lite grann, säger Charles Latibeaudiere.

Varken Britney Spears eller hennes söner har kommenterat uppgifterna i dokumentären.

Vill flytta till Hawaii

Enligt källor till TMZ ska Britneys ex-man Kevin ha bett om hennes godkännande att låta sönerna flytta till honom på Hawaii på heltid.

Jaden James och Sean Preston uppges vilja komma undan från uppmärksamheter kring deras mamma och få ett lugnare privatliv.

Sajten skriver att Britney har till slutet av veckan på sig att svara och att Mark Vincent Kaplan kommer ta frågan vidare till rätten ifall hon nekar.