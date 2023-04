Ikea vinner varumärkesfejden mot C more-serien ”Likea”

Får inte varumärksskydda namnet

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Möbeljätten får rätt i frågan om att C more:s serie ”Likea” snyltar på deras inarbetade märkesnamn.

C more menar på att namnet uttalas ”lajka” och att det inte finns någon förväxlingsrisk.

Men nu får Ikea rätt och streamingtjänstens registrering hävs.

Ikea vinner varumärkesfejden mot C more, skriver Siren.

Streamingjätten ville varumärkesskydda sin dramaseie ”Likea”, men då dröjde det inte länge innan möbelkedjan Ikea reagerade på likheterna mellan de två namnen.

Enligt en invändning i fallet till Patent- och registreringsverket, PRV, menade Ikea på att ”Likea” snyltade på deras inarbetade märkesnamn och menar att det föreligger ”hög grad av visuell och fonetisk likhet”.

Något som möbeljätten nu får rätt i och C mores registrering hävs.

C more: Finns ingen risk för förväxling

C more å andra sidan delar inte alls uppfattningen om att de två namnen kan förväxlas. Förutom att de inte anser att någon skulle tro att det finns en koppling mellan Ikeas varuhus och deras tv-serie, menar C more även att deras serie uttalar ”lajka”.

Nu har C more två månader på sig att överklaga beslutet till domstol, men oavsett utfall så kommer endast varumärkesanvändningen av namnet att påverkas.

PRV menar att det inte går att registrera ett varumärke om det liknar andra företagsnamn. Och eftersom C more ingår i tv-underhållning och Ikea i underhållning bedöms tjänsterna som identiska.

De menar även att bokstaven ”L” inte skiljer märkena tillräckligt mycket för att likheten ska kunna frångås.

