TV4:s besked efter ”Idol”-Cimberlys talförbud

• Saga sjunger "Here for the Party" av Gretchen Wilson

•Simon sjunger "Satan i gatan" av Veronica Maggio

• Cimberly sjunger "Girl on Fire" av Alicia Keys

• Louisa sjunger "Listen" av Beyoncé

Idolerna kommer att sjunga ytterligare en låt var, men vilka låtarna blir hålls hemliga till programmet.

Källa: TV4