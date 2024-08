Cardi B tar sin hand från Joe Biden: ”Vi kommer att drunkna... i råttor”

Kritiken mot neddragningarna i New York

TT

Publicerad 2023-11-21

Den amerikanska rapparen Cardi B har fått nog av president Joe Biden.

Tre år efter att hon stöttat hans presidentvalskampanj förklarar hon i en livesändning på Instagram vad hon beskriver som en motsättning mellan den amerikanska utrikes- och inrikespolitiken.

Bakgrunden är den omfattande neddragning av stadens budget som New Yorks borgmästare, Eric Adams, just meddelat, skriver The Guardian.

Medan Vita huset ger stöd till Ukrainas och Israels krig måste New York dra ned på den kommunala servicen, konstaterar Cardi B.

– I New York har vi en budgetbesparing på på 1,2 miljarder kronor som kommer att påverka skolor, folkbibliotek och polis. Och 50 miljoner mindre på rengöring, vi kommer att drunkna... i råttor, sade Cardi B.

expand-left helskärm Cardi B stöttar inte längre president Joe Biden. Arkivbild.

Eric Adams har varnat för ytterligare besparingar om inte Washington skjuter till pengar för att finansiera stadens ökade kostnader för migranter.