Komikern Tom Smothers död – han blev 86 år

Dog i sviterna av cancer

Publicerad 2023-12-27

Han slog igenom med ”The Smothers Brothers Comedy Hour”.

Nu har Tom Smothers dött.

Den enda halvan av den sjungande duon Smothers Brothers har dött. Det bekräftar hans bror, Dick Smothers, skriver TMZ.

Enligt brodern ska han ha dött i sitt hem efter en tids sjukdom i cancer.

”Tom var inte bara den kärleksfulla storebror som alla skulle vilja ha i sitt liv, han var en unik, kreativ partner”, säger Dick i ett uttalande.

expand-left helskärm Tom Smothers 2008.

Brodern om relationen

Dick fortsätter med att säga att han ”för alltid kommer att vara tacksam över att ha fått tillbringa en livstid men honom, på och av scenen, i 60 år”.

”Vår relation var som ett bra äktenskap – ju längre vi var tillsammans, desto mer älskade och respekterade vi varandra. Vi var verkligen välsignade”.

Bröderna fick sitt genombrott i slutet av 50-talet och har synts i många tv-program, samt släppt flera populära album.

expand-left helskärm Tom och Dick Smothers i ”The Smothers Brothers Comedy Hour”.

Slog igenom med omdebatterade programmet

1967 fick de sin egen tv-show ”The Smothers Brothers Comedy Hour”, som snabbt blev ett av de mest omdebatterade programmen under Vietnamkriget eftersom Tom inte var rädd för att dela med sig av sina åsikter.

Bland annat sa han: ”Okej, alla ni i Vietnam, kom hem” och tittade rakt in i kameran.

Programmet tilldelades en Emmy 1969 innan den, efter tre säsonger, lades ner samma år.

Därefter har Tom Smothers synts i filmer som ”Get to know your rabbit” (1972) och ”There goes the bride” (1980). Bröderna spelade även gitarr på John Lennons låt ”Give peace a chance” 1969.