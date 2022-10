Mauri Hermundsson sätter toppbetyg på kärlekslivet: ”Går bra just nu”

Kryptiska svaret när programledaren sätter plus på livet

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Kärlekslivet är på topp – men Mauri Hermundsson är fortfarande kryptisk kring varför.

– Det går väl ganska bra tycker jag just nu och har gjort det i typ ett halvår, säger han.

Youtubestjärnan och Aftonbladet-profilen, aktuell som programledare för ”Noll kontroll” i Aftonbladet Plus, sätter plus på livet just nu.

Kärlekslivet

– Då sätter jag en femma.

Vad beror det på?

– Jag visste att jag skulle få en följdfråga! Det går väl ganska bra tycker jag just nu och har gjort det i typ ett halvår.

Hälsan

– I morse när jag vaknade var det jättekallt i rummet, det regnade ute, jag var helt glåmig och kände mig lite som en skugga av mig själv. Men jag mår ju bra. Så man får ju sätta en tre-fyra plus ändå, att man mår bra.

Om du måste välja?

– Då sätter jag en trea eftersom jag inte har tränat på månader, jag har varit väldigt slapp.

helskärm Mauri Hermundsson

Ekonomin

– Den här är svår för man vill inte låta skrytig och säga fem plus, samtidigt som det är förmätet att säga två plus. Trots att man ändå har en ganska bra ekonomi. Har du något tips på hur man ska tänka?

Jag skulle säga, tänk inte jantelagen. Säg sanningen!

– Okej men sanningen är, om man jämför med andra, är det väl fyra eller fem plus... kanske fem plus, eftersom jag tjänar säkert mer än väldigt många i Sverige, så då är det konstigt att gnälla över det. Sedan tjänar jag kanske inte så mycket som jag hade kunnat göra om jag fokuserade mer på att tjäna pengar. Jag har inte sålt så mycket produkter eller gjort reklam på Instagram. Jag har tackat nej till allt sådant. Så jag har mindre än vad jag skulle kunnat ha, men jag har fortfarande väldigt mycket. Så fem plus!

Karriären

– Tre plus då? Fyra plus? Fem plus? Det är som att jag söker svar hos dig! Nej men fyra plus. ”Noll kontroll” är på gång, sedan har jag ett större program på TV4 som kommer till jul som jag tror kommer att bli väldigt bra. Och sedan köttar jag på med ”Uppdrag mat” och podd och så där.

Framtidsplanerna

– Jag är väldigt dålig på att ha framtidsplaner. Om ett år, jag har ingen aning om vad jag vill göra. Det var någon som frågade mig åt vilket håll jag vill gå åt i framtiden, men jag har ingen aning. Man köttar ju på med det man har för dagen och sedan får det gå som det går. Så jag har inga framtidsplaner och därför är det två plus.

