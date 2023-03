Victoria’s Secret tar tillbaka modeshowen – i ny tappning

Väntas komma tillbaka under 2023

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

För fyra år sedan lade underklädesjätten ner den kritiserade modevisningen.

Nu kommer ”Victoria’s secret fashion show” tillbaka – i ny tappning.

– Den nya versionen av vår modeshow kommer komma senare i år, säger företagets finanschef.

2019 meddelade underklädesjätten Victoria’s Secret att de skulle lägga ner sin berömda modeshow, efter att ha tagit emot mängder av kritik genom åren.

Nu meddelar företagets finanschef att modeshowen kommer tillbaka under 2023 – i ny tappning, rapporterar TMZ.

Kommer under 2023

Företaget gick ut med nyheten i en typ av presskonferens där de tillkännagav företagets ekonomiska resultat för 2022.

Finanschefen Timothy Johnson sa att de kommer fortsätta satsa mycket på marknadsföring för att investera i varumärket.

– Och för att kunna uppehålla den nya versionen av vår modeshow, som kommer komma senare i år.

helskärm Kendall Jenner under Victoria's Secret Fashion Show 2018.

Ska göras i ny tappning

En talesperson för underklädesbolaget säger till People att den nya showen kommer följa företagets nya riktlinjer, och att deras uppdrag är att stärka kvinnor.

Sajten skriver att företaget kommer att avslöja mer information senare, men under presskonferensen berättade underklädesbolagets VD att de tagit in ”fler modeller i olika storlekar, åldrar, funktionsvariationer och identiteter” under de senaste månaderna, skriver E! Online.

helskärm Modellen Martha Hunt under Victoria's Secret Fashion Show 2018.

Har kritiserats hårt

Modevisningen har tidigare kritiserats för att inte vara tillräckligt inkluderande, och nyhetssajter som The Guardian och Cosmopolitan har kallat showen ”sexistisk” och ”antifeministisk”.

I februari 2020 hamnade de i blåsväder efter att New York Times publicerade ett reportage där varumärkets före detta marknadschef Ed Razek anklagades för sexuella trakasserier och mobbning.

Razek nekade till anklagelserna och sa att de var felaktiga och tagna ur sin kontext.

Victoria’s Secret meddelade att de skulle lägga ner modeshowen 2019, och året innan hade tv-showen sina lägsta tittarsiffror någonsin.

Modevisningen har hållits varje år sedan 1995, fram till 2019, och stjärnor som Taylor Swift, Harry Styles och Justin Timberlake har uppträtt på showen.