Nicolas Cage ska spela Joe Exotic i nya ”Tiger king”-serien

avNatalie Demirian

Publicerad: 04 maj 2020 kl. 19.54

Joe Exotic hoppades på Brad Pitt eller David Spade.

Men det blir istället Nicolas Cage som kommer att porträttera honom när den omåttligt populära ”Tiger king”-dokumentären nu blir en serie.

Det har rapporterats om att flera skådespelare, bland andra Dax Shepard, Kevin Bacon och Orlando Bloom ska ha uttryckt sin önskan om att få spela Joe “Exotic” Maldonado-Passage i den kommande serien.

Själv har Joe Exotic hoppats på Brad Pitt eller David Spade, har Hollywood Reporter tidigare skrivit.

Men Nicolas Cage, 56, är nu klar för rollen, skriver Variety.

Foto: AP Nicholas Cage blir Joe Exotic.

Åtta avsnitt

Den populära Netflix-dokumentärserien ”Tiger king” slog ned som en bomb i slutet av mars och blev genast en succé för streamingstjänsten och ett viralt fenomen.

Den kommande tv-serien är baserad på en artikel i tidsskriften Texas Monthly med titeln ”Joe Exotic: A dark journey into the world of a man gone wild” och kommer att bestå av åtta avsnitt.

Det här blir första gången som Nicolas Cage gör en tv-roll i karriären.

Foto: NETFLIX Joe Exotic är inte bara djurskötare utan även countryartist.

