Jill Johnson öppnar upp om terapin

Kallade det stresshantering: ”Var rädd för att folk skulle få reda på det ”

Publicerad: 10 maj 2020 kl. 23.06

Foto: BJÖRN LINDAHL Jill Johnson har gått i terapi i flera år, men det var inget hon berättade i början.

Hon går i terapi regelbundet sedan många år tillbaka.

Idag skäms Jill Johnson inte det minsta för det, annat var det i början.

– Jag var rädd för att folk skulle få reda på det och börja spekulera i varför.

Jill Johnson, 46, är schlager- och countryartisten som har tagit klivet från det lättsamma till att bli intagen i finrummet och anledningen stavas det ambitiösa programmet ”Jills veranda”. Där har hon umgåtts med musikerkollegor som Miriam Bryant, Mikael Wiehe, Veronica Maggio som alla fått uppleva Jill Johnsons Nashville. Fjärde säsongen som avslutades i mars hade Mauro Scocco som finalgäst.

– Jag är stolt och tacksam för att jag återigen fick förtroendet, jag känner att vi fick in en bredd och har någonting för alla.

Tycker du det finns någon speciell höjdpunkt från årets säsong?

– Det är svårt, men det är många häftiga spelplatser som när vi spelade på en bro. Eller när vi träffade en kvinna från Mexiko som bott illegalt i USA i 17 år och som har skapat sig ett liv där, hennes barn går på collage. Det är den där dubbelmoralen, de får inte bo där, men hela USA är uppbyggt på invandringen.

Du har kallat programmet en bebis som blev ett barn som du inte kan vara utan?

– Det är framför allt ett barn som ska få växa upp sakta, men jag vet aldrig om jag ska göra en säsong till, vi går igenom samma process varje år. Det är inte så att jag har någon förtur för att det går bra eller dåligt. Jag vill göra en säsong till, men inte nästa år. Jag har ju en karriär också.

Vad har du på gång framöver med tanke på corona?

– Jag är är lika påverkad som många andra. Min försörjning är klippt just nu, men jag hade en ledighet inplanerad så jag har nästan inte ställt in någonting. Jag misstänker att min sommarturné ställs in, men det är inte bestämt ännu.

Vad har du för sommarplaner?

– Jag lever efter planen att jag ska spela tills någon säger att det inte blir så. Men jag har ett hem i Ängelholm som jag inte haft så mycket tid för som jag skulle velat. Så det blir mycket tid i Skåne med mina barn, jag har också börjar skriva mer musik. Det är klassiskt för mig, när tråkigheten träder in så kommer kreativiteten och det är härligt.

Foto: BJÖRN LINDAHL Jill Johnson började turnera redan som 14-åring.

Började turnera som 14-åring

Du slog igenom i Melodifestivalen 1998, det är 22 år sedan. Nu är inte din karriär över på långa vägar, men har den blivit som du hade hoppats?

– Jag har ibland tänkt på hur det skulle blivit om jag efter Melodifestivalvinsten 1998 stått fast vid att det var just country jag ville göra och inte släppa en svensk platta. Sedan blickar jag tillbaka på verandan, som gav mig ett annat erkännande.

Du började som sagt tidigt med musik, hur var det att turnera som ung artist?

– Jag hade pondus och skinn på näsan redan då, men ur en naiv aspekt, jag började turnera när jag var 14 år. Jag var ganska kaxig på den tiden, jag är också ganska förvånad över att jag fick åka för mina föräldrar. Jag har själv döttrar i den åldern och då stod jag på undergroundklubbar i Köpenhamn och spelade och det var stundtals rå stämning.

Har du märkt någon skillnad i branschen efter Metoo?

– Verkligen! Det har blivit stor skillnad, och jag skrattar inte med längre. En av mina närmsta vänners man i Nashville kramade mig hejdå när jag skulle åka hem och sa ”There’s nothing like hugging a woman with a big pair of boobs”. Det här är en man som jag älskar och jag skrattade med till en början, men sedan sa jag ”det där är inte okej” och han sa att jag hade helt rätt i det.

Sommarplanerna du var inne på, är din pojkvän Mattias involverad i dem?

– Jag pratar inte om mitt privatliv. Jag har tyckt att skilsmässan blev så tuff medialt, jag har inte gjort någon intervju och ändå blev den så omskriven så efter det har jag bestämt mig för att inte prata om mitt privatliv alls eller mitt kärleksliv.

Men är du på en bra plats i livet?

– Ja, det tycker jag att jag är. Jag är lycklig och glad.

”Vi bor lite överallt”

Då vill du till exempel inte prata om varannan vecka-livet heller?

– Det går bra. Det är en logistikhärva med min typ av jobb, det kräver ganska mycket och jag vill vara med mina barn hela tiden. På det viset tycker jag det är väldigt kämpigt, men man måste landa i den situation man har. Men nu har det gått en tid och i mitt fall så har jag en kommunikation med min exman där vi kan ge och ta. Det är jag tacksam för annars hade det blivit väldigt svårt.

Foto: BJÖRN LINDAHL Jill Johnson.

Vissa tycker det är vidrigt med varannan vecka-livet medan andra tycker att man har det bästa av två världar?

– Jag vill inte dra det så långt som vidrigt, då får man leva med det halvtomma glaset istället för det halvfulla, jag tror inte det är någon som gifter sig med planen att skiljas sig, därför måste man göra det bästa av det som går.

Du mår bra mitt i allt det?

– Absolut, det gör jag. Men även om jag inte sitter här och är ledsen så kommer jag alltid att se tillbaka på det som något jag inte hade planerat och också som en sorg i livet och som ur olika aspekter alltid kommer att vara en sorg. Livet går in i nya skeenden och det kommer studenter och kanske barnbarn och giftermål där det alltid kommer att kännas annorlunda mot om vi hade varit gifta fortfarande.

– Men er fråga om sommarplaner, vad är det ni vill veta? Om vi ska resa?

Hur ni har det tillsammans, ni verkar väldigt kära om man följer er på sociala medier?

– Jo, det är vi. Jag får väl backa lite, det är klart Mattias är med och vi är tillsammans.

Bor ni tillsammans?

– Det är omöjligt, han har barn i Östersund så vi sitter ganska mycket i bil kan man säga. Vi bor lite överallt och ses så mycket vi kan.

Det här får du svara på om du vill förstås, men en del lever stjärnfamiljeliv där författaren Camilla Läckberg är det lysande exemplet där alla umgås med alla. Är det samma sak hos er?

– Inte så mycket längre, men tidigare jobbade jag tillsammans med min exman Håkans dotters mamma. Jag tror att min bild alltid har varit fokus på barnen. För barnens skull är det enklare om man kan vara ”större”, att se helheten. Det kräver ganska mycket av alla, men jag gick in som bonusmamma väldigt ung och förstod inte bättre än att omfamna allt till tvåtusen procent. Idag som lite äldre så hade jag inte jobbat mig in lika mycket utan mer hålla det i en mindre skala. Håkans dotter var också ett barn då, idag är hon 30 år.

Foto: BJÖRN LINDAHL Jill Johnson har skrivit avskedsbrev till sina döttrar.

Skrev avskedsbrev till döttrarna

Du gick som sagt in med hull och hår som bonusmamma. Var det för att vinna förtroende?

– Ja, kanske för att vara en del av en familj som redan fanns och också vara till lags, att inte inkräkta utan bidra med något. Det var jätteviktigt, men jag gick aldrig in för att vara en mamma och det hade jag nog ingen längtan efter när jag var 22 år. Men det är klart jag ville vara omtyckt och vara en del av deras konstellation. Jag har aldrig känt mig utspelad, jag har alltid känt mig välkommen. Sedan var jag som sagt 22 år, jag kan le åt det, men intentionerna var väldigt goda.

Vi läste också att du skrev ett avskedsbrev till dina döttrar när du skulle flyga till USA?

– Ja, jag reste väldigt mycket en period och det var jobbigt att lämna barnen. Jag har gråtit mig över Atlanten många gånger för det blir så påtagligt när du sitter på ett långflyg, du vet att du inte kan ta dig hem snabbt. Det var nog många avskedsbrev som till slut blev en låt. Det var inte så att de låg under kuddarna när ungarna vaknade utan jag skrev dem mest för min egen skull. De breven finns inte längre, men låten finns och den heter ”I’m never far”.

Du har gått i terapi, men kallade det för stresshantering?

– Jag var rädd för att folk skulle få reda på det och börja spekulera i varför, jag visste ju inte själv varför. Jag var ändå vuxen, men kände mig full av okunskap, att terapi var till för sjuka människor. Jag hade inte fattat i min ganska lyckliga värld att man kunde gå i terapi för allmängiltiga saker. Sedan var jag under en period en väldigt ledsen person, men jag visste inte riktigt varför. Men det är det bästa jag har gjort och jag går fortfarande i terapi. Jag älskar det och jag ser det som en enorm lyx att få utbilda mig om mig själv, det är en investering och jag önskar att alla som vill fick möjligheten att göra det. Jag sorterar upp pusselbitarna i färg, sen i motiv och nu ska jag lägga det pusslet och det kommer jag att få göra resten av mitt liv.

Du sa att du skyllde på stresshantering, men är du en stressad person?

– Jag går nästan igång på mig själv när jag får många saker gjorda samtidigt. Men med åren så känner jag att det inte längre är så coolt att vara en superwoman. Jag tycker det är coolt att vara sårbar. Jag tycker verkligen jag ser hur jag insjuknade av styrka under peaken av min karriär, i mitten av mitt liv. Jag fattar nu hur jävla mycket jag missade av mitt liv egentligen genom att springa så fort.

Om vi ska prata hälsa, du har sagt att du tränar mer nu?

– Då får jag ta in min pojkvän i intervjun ändå. Jag träffade en man som är före detta elitidrottare, så på så sätt har jag med Mattias kommit ut på ett mer naturligt sätt. Däremot tycker jag fortfarande inte att det är roligt att träna. Därför är jag avundsjuk på sådana som min pojkvän som tycker det är så härligt. Men tack vare Mattias kommer jag ut regelbundet och han gör träningen rolig.

Namn: Jill Anna Maria Johnson

Född: 24 maj 1973 i Ängelholm

Familj: Pojkvännen Mattias Elg och döttrarna Havanna, 15, och Bonnie Lee, 10 sedan äktenskapet med Håkan Werner.

Karriär: slog igenom när hon vann Melodifestivalen med ”Kärleken är” 1998. Deltog igen 2003 med ”Crazy in love”. Jill har släppt drygt 25 album under sin karriär. Deltagit i ”Så mycket bättre”, belönats en bland annat en Grammis och Ulla Billquist-stipendiet. Haft egna programmet ”Jills veranda” sedan 2014, samma år belönades hon och programmet med tv-priset Kristallen i två kategorier.

Aktuell: under våren sändes den fjärde säsongen av ”Jills veranda”. I sommar blir det en turné om inte coronapandemin sätter stopp för den.

