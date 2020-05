Programledaren opererad efter svåra ryggsmärtorna

”Har skitont”

Foto: MAGNUS SANDBERG Pernilla Månsson Colt försökte lösa ryggproblemen med träning men nu har hon stelopererats.

Hon har haft problem med ryggen sedan 20-årsåldern.

Nu har ”Trädgårdstider”-aktuella Pernilla Månsson Colt tvingats stelopererat sig.

– Jag har haft vansinnigt ont, säger hon till Aftonbladet.

Välbekanta tv-profilen Pernilla Månsson Colt, 53, är en kvinna med mängder av järn i elden. Hon är producent för populära programmet ”Antikrundan”, hon är själv programledare för ”Trädgårdstider” och sänder även ”Ring så spelar vi” på lördagsmorgnarna med Christer Lundberg.

Ett hektiskt schema som sedan i höstas har varvats med en intensiv smärta i ryggen. Nu är hon nyopererad och på Instagram skrev hon till en bild från sjuksängen:

”Sjukt konstigt att bli opererad att bli opererad för en rygg när corona härjar i landet. Men det har gått bra och fått tillbaka känseln i vänster ben och är faktiskt enormt sugen på att träna med gåstolen”.

Kollegor som Anne Lundberg och Malin Persson från ”Trädgårdstider” skickar krya på dig-hälsningar.

För Aftonbladet utvecklar Pernilla Månsson Colt vad som har hänt.

– Jag har haft problem med min rygg sedan 20-årsåldern och haft många ryggskott. Det senaste som jag fick i augusti förra året har inte gått över. Det visade sig vara ett par trasiga diskar och en klämd nerv, så nu är jag stelopererad i kotorna längst ner.

Hon förklarar att hon försökte undvika operation med träning.

– Diskussionen om att operera har varit igång sedan i höstas, men först försökte jag ju lösa det med träning på gym och promenader som vanligt. Den här gången räckte det inte, så det beslutades att jag skulle opereras i januari.

Foto: PRIVAT Pernilla Månsson Colt är nyopererad och har fortfarande ont.

”Har haft vansinnigt ont”

Pernilla Månsson Colt har jobbat på under hösten och vintern, men det har ackompanjerats av en intensiv smärta.

– Jag har haft vansinnigt ont, men till slut vänjer man sig vid det också. Nu känns det dock skönt att det är gjort även om jag har skitont för tillfället.

Trots att hon är nyopererad så är det ”business as usual”, rehabilitering kommer att varvas med jobbet på tv.

– Återhämtningen kommer att ta tid, men man får ta ett litet steg i taget. Promenader och gymträning så småningom. Jag kan jobba med allt som inte är fysiskt ansträngande, jag jobbar just nu med ”Antikrundan” där det är mycket planering så det kommer nog fungera, och vad gäller ”Trädgårdstider” som vi spelar in nu så får vi ta det lite som det kommer...

Att hon opererades i dessa coronatider var något hon tog med ro.

– Jag är inte rädd för att bli smittad, jag tror att vi i vår familj kanske hade corona ganska tidigt. Men de har gjort allt här på avdelningen som man kan göra, inga besök tillåts och det finns handsprit överallt så jag känner mig trygg.

På frågan om sommarplaner är Pernilla Månsson lugn och krass.

– Vem gör några planer för den här sommaren? Jag tänker ta varje dag som den kommer, njuta av fina dagar och läsa böcker och mysa de regniga. Och be till alla gudar att det här går över till hösten.

FAKTA Diskbråck Om du har diskbråck så har en disk som ligger mellan ryggradens kotor brustit och buktar in mot ryggradskanalen. Det är vanligt och gör ofta inte så ont. Men om disken trycker mot ryggmärgen eller nervrötterna, kan det hända att du får ont i ryggen eller ischias, som är en strålande smärta i benet. Oftast går smärtan över av sig själv efter en viss tid, men ibland kan det behövas en operation. Om du har diskbråck är det vanligt med något eller några av följande symtom: Ont i ryggen.

Smärta som strålar ner i ett ben.

Domningar och stickningar i benen.

Tyngdkänsla i benen.

Svårt att kontrollera rörelserna i benen.

Sämre känsel i benet och foten.

Svårt att kontrollera urin och avföring.

Ont i nacken.

Smärta som strålar ut i armarna och fingrarna.

Smärta som strålar ut i bröstkorgen. Källa: 1177 LÄS MER

