Juryns val är så förutsägbara att svenska Hall of Fame blir en axelryckning

Publicerad: 17 april 2020 kl. 07.45

KRÖNIKA För att Swedish Music Hall of Fame ska kännas mer relevant och mindre pliktskyldigt måste valet av artister sluta vara så förutsägbart.

Att bli invald i Swedish Music Hall of Fame är något av det mest ärofyllda som kan hända en svensk artist.

Men det hela går nästan obemärkt förbi varje år.

Sök på Twitter och du får upp någon som är glad över inkludering av Broder Daniel, en annan som är sur över att Janne Schaffer glömts bort och en tredje som undrar hur tusan Looptroop Rockers kommit med.

Men det är också allt som finns att hitta.

Lika vågat som sill och potatis

De allra flesta får en pushnotis, rycker på axlarna och går vidare. Vilket lär hända även i år. Valet av årets tio artister innehåller inte heller några överraskningar.

Här finns namn som Pugh Rogefeldt, Lill Lindfors, Max Martin, Karin Dreijer, Infinite Mass, Tant Strul och Håkan Hellström.

Foto: MAGNUS SANDBERG och ANDERS DEROS Max Martin och Håkan Hellström är två av årets nykomlingar i Swedish Music Hall of Fame.

Samtliga är förvisso värda sina platser. Men det är särskilt kul att se namn som Karin Dreijer, Tant Strul och Infinite Mass – personer och akter som varit omvälvande i sitt musikaliska berättande.

Valet av Håkan Hellström och Max Martin känns däremot lika vågat som sill och potatis på midsommar. De hade behövt inkluderas oavsett om juryn velat det eller inte.

Varför måste Avicii vänta till 2033?

Ett av utmärkelsens främsta syften är att ”bygga broar mellan generationer”. Det låter fantastiskt i teorin. Men det är svårt, rentav omöjligt, när de invalda artisterna måste ha skivdebuterat för minst 20 år sedan.

I praktiken blir regeln alltså helt värdelös.

Vilka generationer ska nu komma samman över det faktum att Povel Ramel blivit invald?

Är det inte mer rimligt att välja in Avicii nu än att behöva vänta till år 2033?

Och hade inte Swedish Music Hall of Fame känts betydligt mer relevant med namn som First Aid Kit, Swedish House Mafia eller Ghost?

Karriärens längd är inte viktigast

Utmärkelsen bör handla mindre om hur lång en karriär har varit och mer om betydelsen av den, särskilt när det gäller personer som vi redan nu vet har gjort ett bestående avtryck.

För år 2020 känns Swedish Music Hall of Fame bara som ett förutsägbart och pliktskyldigt uppdrag där man de kommande åren kommer att välja in Ace of Base, Army of Lovers, Tomas Ledin, Björn Skifs och Andreas Carlsson.

Värdiga namn, givetvis.

Men folk kommer att få en pushnotis, rycka på axlarna och gå vidare.

Nyinvalda 2020:

Pugh Rogefeldt

Lill Lindfors

Infinite Mass

Håkan Hellström

Povel Ramel

Tant Strul

Karin Dreijer

Georg Riedel

Ingela ”Pling” Forsman

Max Martin

avNatasha Azarmi

