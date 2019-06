Lily James + FÖLJ

Efter ABBA - nu hyllar Lily James The Beatles

Intervju med stjärnan i "Yesterday"



Lily James.

Jens Peterson

28 juni 2019

LONDON. Lily James gav ABBA:s låtar ny energi i ”Mamma mia: Here we go again”.

Nu tar hon sig an en annan klassisk låtskatt. ”Yesterday” är en skruvad hyllning till The Beatles.

Känner du att du har ett uppdrag att lyfta fram pophistorien?

– Ha ha ha... Jag tror att det är mitt öde, säger Lily James.

”Yesterday” handlar om Jack, en musiker och låtskrivare som knappt kan försörja sig som pubsångare i sin lilla hemstad. Ett elavbrott över hela jorden gör att ingen människa kommer ihåg The Beatles eller deras musik. Bara Jack som varit med om en trafikolycka samtidigt. När han får en ny gitarr och sjunger The Beatles låtar tror folk han skrivit dem. Och han låtsas att det är så eftersom det plötsligt ger honom osannolika framgångar.

I filmen framför Lily James och de andra kända sånger som ”I want to hold your hand”, ”Let it be”, ”In my life”, ”Something” och ”Help”.

Hur jämför du ABBA med The Beatles?

– Oj... jag vet inte, säger Lily James. Om någon tvingade mig att välja mellan dem skulle jag säga ”jag kan inte”. Och det kan jag verkligen inte. Det enda jag vet är att få all den här inspelningstiden med båda bandens musik var en fantastisk upplevelse och gjorde mig väldigt lycklig.

Kände du till musiken innan du gjorde ”Here we go again” och ”Yesterday”?

– Ja, det gjorde jag. The Beatles har varit en del av min uppväxt tack vare min pappa. Med ABBA kunde jag fler av deras låtar utantill, men jag kanske hade hört mer av The Beatles musik. Min pappa spelade i ett rockband ett tag och musik betydde mycket för honom. När vi gjorde långa bilresor lärde han mig om olika sorters musik, och gjorde blandband med sina favoriter. Han älskade The Beatles. Ett tag hade jag en pojkvän från Liverpool som var galen i Beatles så när vi var ihop lyssnade jag väldigt mycket. Det är otroligt hur många hits de har - varje gång man hör The Beatles sjunger man med. Dom gjorde så enormt mycket.

Ville blir artist

Har du träffat Paul McCartney och Ringo Starr?

– Nej, men vi vet att de stöder filmen. Ringo har sett den.

Var du lika intresserad av musik och skådespeleri som ung?

– I dag är det skådespelandet, men som barn ville jag bli sångare. Nu koncentrerar jag mig på film och teater, men att få sjunga också känns som en gåva. Jag tror det är något med sången som gör att man går djupare in i sin själ. Det gör väl stora skådespelare också, men det är något med att skapa musik med rösten och vara öppen som är väldigt berörande.

I ”Yesterday” spelar du Ellie, som arbetar som lärare i deras lilla stad. Hon är manager och ungdomsvän till Jack innan han låtsas ha skrivit Beatles-låtarna. Jack märker inte att Ellie varit förälskad i honom länge, och hon säger ingenting.

– Hjärtat gör som det vill och det finns inget förnuft i hur man handlar i kärlek, säger Lily James. Jag frågade mig själv varför hon väntat så länge på Jack. Jag gillade att spela någon som lever mitt i sina känslor, som inte kan styra det. Ellie försöker gå vidare men hon älskar honom och kommer alltid att göra det. Det var roligt att filma scenen när han spelar den vackra Ed Sheeran-låten för henne och dom verkade så lyckliga i sina roller.

Himesh Patel som spelar Jack har varit med länge i tv-serien ”Eastenders” och du var med i flera säsonger av ”Downton abbey”. Var tv en nyttig gemensam erfarenhet?

– Det var verkligen lätt att jobba ihop med Himesh. Okomplicerat. Det var det minst neurotiska jag känt mig någonsin på en inspelning. Man lär sig enormt mycket av att arbeta med tv. Att vara med i en serie en längre tid med en ensemble av skådespelare som man kan titta på och lära av. Jag växte mycket av den erfarenheten, alla de dagarna och alla de scenerna. Jag vet inte var jag hade varit utan den.

Dissar Brexit

Manuset till ”Yesterday” är skrivet av Richard Curtis som också skrev ”Fyra bröllop och en begravning”, samt skrev och regisserade ”Notting Hill” och ”Love actually”. Danny Boyle (”Trainspotting”, ”Slumdog millionaire”) var regissör på ”Yesterday”.

– Båda var på plats under inspelningen och hade ett annorlunda samarbete, säger Lily James. Både Richard och Danny är väldigt lekfulla och öppna för andras idéer. Deras samarbete handlade om att hitta kärnan i de här människorna, deras sanning. De har mycket energi och optimism och det var väldigt smittande.

Har du någon favorit bland deras tidigare filmer?

– Det är så svårt att välja. Det är många av deras filmer som betytt mycket för mig. Men ”Notting Hill” är särskilt speciell. Den handlar ju en del om vår bransch också.

Även om min bransch, när Hugh Grant måste låtsas vara journalist och tvingas intervjua Anna/Julia Roberts.

– Ha ha ha... ja, jag tänker på de där scenerna under sådana här dagar när vi gör en massa intervjuer.

I filmen är det flera andra saker som försvinner ur folks minne. Det är inte bara The Beatles som aldrig har funnits. Det gäller t ex även cigaretter. Är det något du vill skulle försvinna för alltid ur mänsklighetens medvetande?

– Brexit! Och plast. Plasten förstör våra hav och därmed vår planet.