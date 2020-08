Kämpade mot cancern i hemlighet

Dog endast 43 år gammal

Av: Benjamin Ekroth

Publicerad: 29 augusti 2020 kl. 17.24

Skådespelaren Chadwick Boseman är död.

Hans stora genombrott kom med Marvel-filmen "Black Panther" för två år sen.

Samtidigt som han stod på toppen av karriär kämpade han i all hemlighet mot cancer.

Skådespelaren Chadwick Boseman slog igenom i Hollywood ovanligt sent i livet. Som 35-åring landade han sin första filmhuvudroll.

Fyra år senare, 2016, diagnostiserades han med tjocktarmscancer som redan då befann sig i stadium 3, vilket innebär att cancern redan hunnit sprida sig till lymfkörtlar i närheten av tumören.

Trots detta lyckades Chadwick Boseman hålla sin svåra sjukdom hemlig – även om han genomgått både operationer och cytostatikabehandling i flera omgångar de senaste fyra åren. Detta under en period som hans filmkarriär verkligen tog fart, med huvudrollen i Marvel-filmen "Black Panther" 2018 som den absoluta höjdpunkten.

"Han var en riktig kämpe som härdade ut och samtidigt gav er många av de filmer som blivit älskade av så många", skriver familjen i ett uttalande och fortsätter:

"Det var den största äran i hans karriär att få gestalta T'Challa i 'Black Panther'".

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN Chadwick Boseman.

Gifte sig under privat ceremoni

Enligt ett uttalande dog Chadwick Boseman i sitt hem i Los Angeles på fredagen, omgiven av sina närmaste. Enligt brittiska Daily Mail ska Boseman och hans flickvän Taylor Simone Ledward ha gift sig under en liten privat ceremoni kort innan hans död. De båda var ett par sedan 2015, ett år innan Boseman först fick cancerdiagnosen, och han friade till henne i oktober förra året, uppger tidningen.

Som par var de mycket återhållsamma med att synas offentligt. Vid förra årets NAACP-gala, som prisar afroamerikaner inom film, musik och litteratur i USA, sa Boseman:

– Simone, du finns där för mig varje dag. Jag måste ge dig detta erkännande här och nu: Jag älskar dig.

Obamas ord: ”Älskade den här filmen”

Marvel-hjälten "Black Panther" skapades på 1960-talet. Filmen "Black Panther" från 2018 blev en av de första superhjältefilmerna med nästan bara svarta hjältar och skurkar. Filmen ansågs ha mycket som ofta är sällsynt i stora mainstreamfilmer. Den utmanade stereotyper, klichéer och lät bland annat ett afrikanskt land vara världens modernaste nation.

Michelle Obama, som sällan tar till orda på Twitter, ville i samband med premiären 2018 tacka hela teamet bakom filmen:

"Tack vare er kommer unga människor äntligen att få se superhjältar som ser ut som de på vita duken. Jag älskade den här filmen, och jag vet att den kommer att inspirera människor med alla sorters bakgrunder att gräva djupare och hitta modet att vara hjältar i sina egna historier", twittrade hon.

Foto: TT Chadwick Boseman i ”Black Panther”

”Han inspirerade generationer”

Chadwick Bosemans gestaltning av "Black Panther" lyckades göra avtryck långt utanför filmvärlden. Efter beskedet om Bosemans död uttalade sig både den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris på Twitter.

"Den sanna styrkan hos Chadwick Boseman är större än något vi sett på vita duken. Han inspirerade generationer", skriver Biden.

"Min vän och kamrat Bison Chadwick Boseman var briljant, godhjärtad, bildad och ödmjuk. Han lämnade oss för tidigt, men hans liv gjorde skillnad", skriver Harris.

Boseman och Harris studerade vid samma universitet, Howard University, som ibland har kallats för "det svarta Harvard". Howard är en prestigeskola där bland annat Toni Morrison, nobelrpistagare i litteratur, och Thurgood Marshall, den förste afroamerikanen i USA:s högsta domstol, studerade.

Utöver "Black Panther" porträtterade Chadwick Boseman även James Brown i filmen "Get on up" från 2014 och Jackie Robinson, USA:s förste afroamerikanske basebollspelare i den högsta ligan, i filmen "42" från 2013.

Chadwick Boseman hade även velat spela en annan svart hjälte – Muhammad Ali:

– Du är en stark svart man i en värld som krockar med den styrkan, som egentligen inte vill att du ska vara stor. Så vad får dig att bli den som kommer att stå pall, sa han till New York Times.

Från James Brown till afrikansk superhjälte

En kort men intensiv karriär. Så kan man beskriva Chadwick Bosemans gärning i filmfabriken.

Här listar Aftonbladets filmrecensent Stefan Hedmark hans fem mest minnesvärda insatser.

"Black panther" (2018)

Chadwick Bosemans mest berömda film är också den mest hyllade i Marvel-serien. Hans insats som superhjälte fick stort kulturellt genomslag, inte minst för den svarta publiken, inte bara i USA. Filmen belönades med flera Oscars och var en enorm succé. (SF Anytime, Viaplay, Blockbuster, Itunes, Rakuten)

"Get on up" (2014)

Boseman förvandlade sig till soullegenden James Brown i den här hyllade biografin, som producerades av bland andra Mick Jagger. Filmen gör nedslag i artistens liv från 30-tal till 90-tal. (SF Anytime, Blockbuster, Itunes, Rakuten)

"Marshall" (2017)

Boseman spelade Thurgood Marshall, den förste svarte domaren i USA:s högsta domstol, i den här lite väl traditionella men sevärda biografin. Filmen fokuserar på 1940-talet, då Marshall arbetade som ung advokat. (SF Anytime, Viaplay, Blockbuster, Itunes, Rakuten, Youtube, Google Play)

"21 bridges" (2019)

Många såg den som en enkel actionthriller. Men den bjöd på exakt det den utlovade: stark spänning, skitiga stadsmiljöer och en stjärninsats av Boseman som New York-polis på jakt efter rånare. (SF Anytime, Viaplay, Blockbuster, Itunes, Rakuten, Youtube)

"Da 5 bloods" (2020)

Delroy Lindo stal all uppmärksamhet i Spike Lees sevärda Vietnamkrigsfilm. Men den hade även en bra roll för Boseman. I tillbakablickar spelade han soldaten som aldrig fick lämna Vietnam. Hans vänner återvänder 50 år senare för att leta rätt på honom och ge honom en värdig begravning. (Netflix)

Publicerad: 29 augusti 2020 kl. 17.24

