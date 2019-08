Filmfestivalen i Venedig + FÖLJ

It's raining men, hallelujah på årets Venedig-festival

avJan-Olov Andersson

28 augusti 2019 14:07



1 av 2 | Foto: AP Nate Parker.

VENEDIG. It's raining men, hallelujah!

Weather Girls klassiska gay-hymn beskriver ganska bra den 76:e upplagan av världens äldsta filmfestival.

Den vinner inga genuspriser, direkt. Många skämtar i stället om det faktum att festivalen har bjudit in lika många manliga regissörer anklagade för våldtäkt, som kvinnor som får tävla om Guldlejonet.

Jan-Olov Andersson på plats i Venedig.

I kväll kör det igång. När öppningsfilmen visas, kommer fotoblixtarna på röda mattan att riktas mot Catherine Deneuve och Juliette Binoche. Europas kanske två största kvinnliga filmstjärnor.

Men sedan blir det till stor del männens festival.

Tro inte att världens äldsta filmfestival mår dåligt. Tvärtom. Under senare år har massor av filmer som senare har blivit publiksuccéer och Oscarsvinnare haft världspremiär just här. I fjol till exempel ”A star is born” och ”Roma”. Inte underligt att festivalchefen Alberto Barbera går omkring med ett ständigt leende på läpparna.

Och det vimlar av stjärnor. Bara de första tre, fyra dagarna väntas Brad Pitt, Scarlett Johansson, Adam Driver, Kristen Stewart, Jude Law, John Malkovich, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Meryl Streep, Gary Oldman och Penélope Cruz hit.

Men festivalen är också i blåsväder för att det, som sagt var, is raining men. Och inte vilka som helst.

Skandalfilmen från 2002 års Cannesfestival, Gaspar Noés ”Irréversible”, får nytt liv när den visas i kväll. I Cannes blev många chockade och upprörda över en nio minuter lång våldtäktsscen. Offret spelades av Monica Bellucci, som ofta blundade när hon såg sin egen film.

Då berättades historien baklänges. Nu har Noé klippt om den så scenerna kommer i rätt ordning.

Men det var en påhittad våldtäkt. Roman Polanski och Nate Parker har båda anklagats för våldtäkter på riktigt – och är nu inbjudna med sina nya filmer.

Polanski har, ironiskt nog, gjort en film om en känd fransk rättsskandal.

1977 anklagades han för våldtäkt på en 13-årig flicka i USA. Strax innan domen föll, flydde han landet och har sedan dess varit efterlyst där. När han besökte Schweiz för tio år sedan, hamnade han i husarrest och USA försökte få honom utvisad dit. Nu vågar han inte lämna Frankrike. Det sägs att han ska medverka på filmens presskonferens via länk.

Nate Parker var enormt hajpad för sin debutfilm ”The birth of a nation” för tre år sedan. Ett starkt drama om ett slavuppror i 1830-talets USA. Filmen sågs som en tänkbar Oscarsvinnare.

Men just när pr-arbetet skulle dras igång, drog media fram en historia om hur Parker och en kompis hade anklagats för våldtäkt på en annan student 1999. Parker frikändes, vännen fick ett kortare straff. Offret tog sedan livet av sig. Det visste inte Parker och när han konfronterades med detta faktum, var hans respons så likgiltig att ingen sedan ville se hans film.

– Venedigfestivalen är nästan provokativt tondöva mot #Metoo och allt som har med det att göra, säger Melissa Silverstein, grundare av organisationen Women and Hollywood.

I tävlingen om Guldlejonet är bara två av 21 filmer regisserade av kvinnor. Klart sämst siffra av alla stora filmfestivaler.

DAGENS…

…SCHEMA

Den 76:e årgången av världens äldsta filmfestival inleds med en film av japanske regissören Kore-eda Hirokazu. Han som vann Guldpalmen i Cannes i fjol med ”Shoplifters”. Nya ”La vérité” (”Sanningen”) är ett familjedrama som utspelas i Paris, med Catherine Deneuve, Juliette Binoche och Ethan Hawke.

…GAMLA SKANDALFILM

Tjeckiska ”Extas” visades på festivalens smygpremiär i går. Gjorde skandal på den andra (!) Venedig-festivalen 1934 då den innehöll de allra första nakenscenerna i en långfilm, på en ung Hedy Kiesler, som sedan bytte namn till Hedy Lamarr (1914-2000) när hon flyttade till Hollywood. Efter festivalen försökte hennes första make, en vapenhandlare, förgäves köpa upp alla kopior så att inga andra skulle få se hustrun naken…

…SIFFRA

1 833. Så många långfilmer har festivalledningen tittat på, innan de valde ut de 65 som är med i de officiella sektionerna.

…GLAMOUR

Alessandra Mastronardi, 33-årig italiensk skådespelerska, leder både festivalens invigning och prisceremoni lördag 7 september. Hon är föga känd utanför hemlandet, även om hon hade en stor biroll i Woody Allen-filmen ”Förälskad i Rom” för sju år sedan.

