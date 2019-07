Universal Pictures + FÖLJ

Inspelningen av ”Fast and the furious” stoppas efter olycka

Stuntman fick allvarlig huvudskada

avAlex Hartelius

NÖJE 22 juli 2019 20:32

Inspelningen av den nionde ”Fast and the furious”-filmen har pausats.

Detta efter att en stuntman skadats allvarligt i en fallolycka.

– Vi har pausat filmproduktionen i dag för att fokusera på den här situationen, säger en talesperson för Universal till Variety.

En stuntman har skadats allvarligt i en fallolycka under inspelningen av den nya ”Fast and the furious”-filmen.

Olyckan ägde rum vid Warner Bros Leavesden-studio utanför London. Sajten Variety skriver att stuntmannen fick föras akut till sjukhus med ambulanshelikopter och att han just nu vårdas för en allvarlig huvudskada.









1 av 3 | Foto: Thibault Camus/AP/TT Vin Diesel spelar i den kommande filmen Fast and furious 9"

”Pausat filmproduktionen”

En talesperson för filmbolaget Universal bekräftar att det skett en skada på inspelningsplatsen.

– Vi har pausat filmproduktionen i dag för att fokusera på den här situationen, säger talespersonen till Variety.

Det är inte första gången som det sker olyckor i Leavesden-studion. I juni fick en man uppsöka sjukhus efter att ha blivit huggen i nacken med ett föremål av en medarbetare under inspelningen av nyversionen till ”The witches”, och tidigare i juli drabbades inspelningen av HBO-serien ”Avenue 5” av en stor brand.

”Fast and the furious 9” har premiär i maj nästa år.

