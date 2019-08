Sexuella övergrepp + FÖLJ

Star Trek-skådespelaren misstänkt för sexbrott

Chris Obi anklagas av flera skådespelarstudenter

Foto: Pressbild Chris Obi i ”Star Trek”.

avCornelis Rikken

NÖJE 1 augusti 2019 12:27

Skådespelaren Chris Obi, 51, höll privatlektioner för unga kvinnor i sitt hem i London.

Nu misstänks tv-stjärnan för att ha utsatt flera av de aspirerande skådespelarna för sexuella övergrepp, rapporterar The Sun.

Totalt sex kvinnor har gått ut och anklagat Chris Obi, vars riktiga namn är Christopher Ogugua, för olika typer av sexuella övergrepp, rapporterar The Sun.

En av kvinnorna menar att skådespelaren ska ha våldtagit henne.

Obi greps på flygplatsen Heathrow i London. Han släpptes mot borgen medan förundersökningen fortgår.

51-åringen nekar till samtliga anklagelser.

Höll privatlektioner för unga kvinnor

Obi jobbade tidigare som konstnärlig ledare på en teaterskola i London.

Övergreppen ska dock ha skett i samband med att skådespelaren höll privatlektioner i sitt hem i Notting Hill i västra London, någon gång mellan juli 2012 och augusti förra året.

Övergreppen ska ha ägt rum i samband med att skådespelarstudenterna övade på kärleksscener.

Medverkade i ”Star Trek”

Chris Obi spelade en av klingonernas ledare i Netflix Star Trek-serie ”Star Trek: Discovery”.

Han har även medverkat i filmer som ”Snow white and the huntsman” och ”Ghost in the shell”.

