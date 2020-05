The Mamas till SVT: Skicka oss direkt till Eurovision nästa år

Andra länder lovar sina artister en andra chans – men SVT ska genomföra Melodifestivalen som vanligt

avTorbjörn Ek

Publicerad: 16 maj 2020 kl. 17.52

The Mamas tvekar inför att ställa upp i Melodifestivalen igen nästa år.

Helst skulle de vilja få en direktplats i Eurovision song contest – precis som flera av artistkollegorna från andra länder fått.

– Självklart skulle jag vilja få åka dit direkt utan att gå via Mello, säger Loulou Lamotte.

I fredags släppte de sin nya singel ”Let it be” och under lördagskvällen kommer The Mamas att synas i korta glimtar under EBU:s specialsändning på grund av den inställda Eurovision-sändningen, ”Eurovision: Europe shine a light” som direktsänds i SVT.

Men trion skulle hellre få ett större tröstpris. Allra helst att SVT skulle garantera dem att få tävla i Eurovision song contest nästa år.

– Japp, säger Loulou Lamotte, 39, på en direkt fråga.

– Vi har kommit överens om att om tillfället ges oss och vi har en bra låt så skulle vi definitivt göra det, utan tvekan, säger Ashley Haynes, 33.

Foto: STEFAN JERREVÅNG Loulou Lamotte, Ashley Haynes och Dinah Yonas Manna skulle helst se att SVT ger The Mamas en direktplats till nästa års Eurovision efter att tävlingen ställts in 2020.

Måste byta låtar

Enligt Eurovision-reglerna måste alla ställa upp med nya låtar nästa år. Men 14 länder har redan årets artister att de ska få tävla nästa år, däribland Australien, Belgien, Grekland och Israel. SVT har tvärtom meddelat att The Mamas inte kan få en direktplats till Eurovision utan att vinnaren ska utses i Melodifestivalen som vanligt.

– Självklart skulle jag vilja få få åka dit direkt utan att gå via Mello, men jag förstår ju att det är mycket pengar och många veckor av tv som inte skulle bli av om man skulle skippa Mello och vi fick åka direkt till ESC. Tänk hur mycket som skulle försvinna då, säger Loulou Lamotte.

Tvekar inför Mello

Nu funderar The Mamas över om de ska ta chansen och ställa upp i Melodifestivalen för att försöka knipa segern igen nästa år och därmed ändå få representera Sverige i Eurovision.

– Om vi får till en monsterhit så skulle jag inte säga nej, säger Loulou Lamotte.

– På samma sätt som med ”Move”, bara om vi får rätt låt så. Om det händer igen och det känns rätt så absolut, säger Dinah Yonas Manna, 38.

Foto: STEFAN JERREVÅNG Loulou Lamotte, Ashley Haynes och Dinah Yonas Manna i The Mamas

Ashley Haynes är mer tveksam.

– Jag känner mig mer splittrad. Jag skulle ställa upp, men jag vill inte att det här året och det som hänt ska kasta skugga över tävlingen nästa år. Och jag vill att andra som har samma dröm om Mello och att vinna ska kunna få den, säger hon.

De har ännu inte börjat planera för att skriva låtar till nästa års Melodifestival.

– Inte till Mello, men vi har alla varit kreativa och skrivit till våra egna projekt. Men inget har börjat förberedas inför nästa års Mello, säger Ashley Haynes.

– Men nu när du nämner det så börjar man ju tänka och fundera, säger Loulou Lamotte och skrattar.

”Eurovision: Europe shine a light” sänds i SVT1 lördag med start 21:00.

