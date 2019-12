Marie Fredriksson död

Marie Fredriksson är död

Per Gessle om sorgen: ”Du var en helt underbar vän i över fyrtio år”

avLinn Elmervik , Victor Stenquist , Natalie Demirian

10 december 2019 12:46

En av vår tids mest älskade artister är död.

Marie Fredriksson, 61, dog under måndagsmorgonen i sviterna av sin hjärntumör.

– Inget kommer någonsin att bli det samma, säger vännen och Roxette-kollegan Per Gessle i ett uttalande.

Marie Fredriksson dog i går morse, skriver hennes management Dimberg Jernberg i ett pressmeddelande.

– Tiden går så fort så fort. Det känns som alldeles nyss när Marie och jag satt i min lilla lägenhet i Halmstad och delade drömmar. Och vilken fantastisk dröm vi fick dela, säger Per Gessle i ett uttalande om Marie Fredriksson.

Han fortsätter:

– Tack Marie, tack för ALLT. Du var en helt unik musikant, en sångerska på en nivå vi knappast kommer att få uppleva igen. Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över fyrtio år. Jag är stolt, hedrad och lycklig över att fått dela så mycket av din tid, din talang, din värme, generositet och humor. All min kärlek till dig och din familj. Things will never be the same, säger han i pressmeddelandet.

Slutade uppträda 2016

Marie Fredriksson drabbades av en hjärntumör 2002, men tillfrisknade 2009. Mellan 2010 och 2016 gjorde Roxette flera turnévarv runt jorden. Marie gjorde ett nytt soloprojekt 2013, albumet och turnén ”Nu”.

Men 2016 gjorde sviterna av sjukdomen att läkarna avrådde henne från vidare scenframträdanden.

Marie Fredriksson blev 61 år. Hon efterlämnar maken Mikael Bolyos och barnen Josefin och Oscar.

Aftonbladet har varit i kontakt med Marie Fredrikssons manager Marie Dimberg, som meddelar att inga ytterligare kommentarer kommer att lämnas i nuläget.

⁠ Texten uppdateras



































































1 av 32 | Foto: ANDREAS HILLERGREN

LÄS OCKSÅ CHATTA HÄR: Hur minns du Marie Fredriksson?

LÄS OCKSÅ Så sörjs Marie Fredriksson av stjärnorna

LÄS OCKSÅ JENS PETERSON: Marie Fredrikssons röst kommer inte glömmas

LÄS OCKSÅ Marie Fredriksson om att fylla 60: ”Jag firar med min kära familj”

LÄS OCKSÅ PLUS Världsexporten Roxette – en osannolik succé