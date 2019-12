TV4

Staffan Dopping nära att bränna ner byggnad i centrala Stockholm

”Jag var under en period misstänkt för...”

avRasmus Karlsson

3 december 2019 21:05

Staffan Dopping höll på att bränna ner hela TT:s radioredaktion under en julafton.

Strax före kvart i fem-ekot 1979 glömde han släcka adventstaken och brandrök spred sig.

– Jag var under en period misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet, säger han i TV4:s ”Sveriges bästa”.

Staffan Dopping, 63, är kanske mest känd som programledaren i TV4 som slant lite på tungan när han skulle säga att han hade kryptonit i fickan. Utöver den incidenten har han inte varit med om några andra missägningar i tv. Men i ”Sveriges bästa” i TV4 berättar han om en händelse som kunde gått riktigt illa.

– 1979 jobbade jag på TT:s radioredaktion. På julafton var jag ganska ensam på eftermiddagarna för det var inte så mycket folk. Man hade en adventsstake uppe på radioredaktionen. Då ville jag gå ner och se ”Kalle anka önskar god jul” i färg-tv i stora TT centralredaktion och glömde tyvärr adventsljusstaken uppe på radioredaktionen 18 trappar upp i Hötorgshuset, säger han i programmet.









1 av 3 | Foto: Privat Staffans före detta kollega Egon Malmgren. Telefon och radio har smält efter Staffan Doppings incident.

”Det brinner för fullt”

När Staffan suttit och kollat på Kalle anka och hans vänner ett tag bestämde han sig för att förbereda en sändning han skulle hålla under kvällen. Då fick han sig en riktig chock.

– Strax före kvart i fem-ekot gick jag upp för att förbereda nästa sändning och då känner jag att det luktar brandrök. Då visade det sig att det brann för fullt inne i radioredaktion det var jag som hade orsakat det, säger han till Aftonbladet.

Misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet

För Aftonbladet utvecklar han om vad som hände den 24 december 1979.

– Det var så pass få som jobbade på en julafton. Jag visste att det fanns en brandsläckare i närheten så jag försökte släcka allt själv. När jag kom in i rummet såg inte ett jota. Jag kunde ana eldsflammor och det var totalt svart av rök, säger han.

”The show must go on”

Det visade sig att adventsstaken hade mossa längst ned och det var den som fattade eld.

– Jag skämdes väldigt mycket och var skamsen mot min chef som hade gett mig förtroende, men han frågade bara hur jag mådde. Det var ingen tillstymmelse till kritik, säger han och fortsätter:

– Jag var under en period misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet. Det var jag under flera veckor, det var ganska jobbigt.

Två timmar senare genomförde han den planerade sändningen.

– Både telefon och radio hade smält. Det såg ut som en teckning av Salvador Dali. Men the show must go on, säger han och skrattar.

