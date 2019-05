Nu fruktar jag inte längre Javier Bardem

Hot: Det vore förvånande om ”Rocketman” – inspirerad av Elton Johns liv - inte blir sommarens stora filmhit.

Not: Folk somnade till höger och vänster om mig i bänkraderna under premiärvisningen på Nicolas Winding Refn plågsamt långsamma drama ”Too old to die young”.

Hotter: Taron Edgertons och Elton Johns framträdanden på stranden här i Cannes i torsdags kväll är något folk kommer att prata om länge.