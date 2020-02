De hittade kärleken i ”Paradise hotel”: ”Gått väldigt fort fram”

avNatalie Demirian

Publicerad: 27 februari 2020 kl. 07.03

Foto: CAROLINA BYRMO Jeane Tabuena hittade kärleken i ”Paradise hotel”.

Årets säsong av ”Paradise hotel” har redan fått ett kärlekspar.

Jeane Tabuena, 24, och David Lönnberga, 23, fann varandra under inspelningen och bor ihop i dag.

– Självklart kommer det bli tufft att se vissa saker som händer inne i huset, säger Jeane Tabuena.

Jeane Tabuena säger att intresset för David Lönnberga fanns där redan från start.

– Jag tyckte han såg bäst ut av killarna och jag tyckte att han stack ut från mängden. Vi klickade redan från dag ett, bara det att det inte visas i programmet, säger hon.

Det var i Viafree-programmet ”Studio Paradise” som det först avslöjades att de funnit kärleken i varandra.

Foto: CAROLINA BYRMO David Lönnberga har flyttat in hos Jeane.

Bokades på fel flyg

När de skulle resa hem från Mexiko blev hon inbokad på fel flyg, så istället för att landa i Göteborg hamnade hon i Stockholm. Då frågade David Lönnberga om hon ville följa med hem till honom.

– Man har ju sett hittills i säsongen i början att vi ändå är intresserade av varandra och faller varandra i smaken utseendemässigt. Men jag var för feg i början för att göra något, hon ser så jäkla bra ut så jag vågade inte. Jag vill inte spoila hur länge vi är i huset, men det här är något som byggdes upp sen från båda sidorna. Sen var det en sådan tur att hon hamnade på fel flyg hem. Vi sjukanmälde oss och hängde hela veckan, säger han.

Bor tillsammans

Den 28 januari i år bestämde de sig för att officiellt säga att de var i ett förhållande efter att ha träffats länge och i dag är de sambo.

– Jag hade aldrig vågat fråga det så det kändes så bra när hon frågade om jag ville flytta in hos henne i Göteborg. Jag har bott i en by i 23 år (Söderfors, reds. anm.) och nu flyttade jag 50 mil hemifrån, det kändes bra och satsigt. Jag vill gå all in i ett förhållande, jag vill inte gå in i något halvdant.

Jeane Tabuena säger att det har gått väldigt fort fram, men att det känns underbart att ha David hemma hos sig.

– Det känns skönt att kunna somna och vakna upp bredvid honom. Han är dock väldigt stökig och jag är världens pedant, men vi har lyckats kombinera dom egenskaperna ändå, haha!

Tänkte leva singellivet

Hon gick in i ”Paradise hotel” med inställningen att inte bli kär.

– Jag ville leva singellivet och flörta med allt och alla, vilket jag också gjorde. Men det var något med David som gjorde honom så jäkla intressant. I och med att han var min partner så blev han min trygghet där inne också. Det blir ju så intensivt inne i huset, blir man arg så blir man jävligt arg och blir man ledsen så blir man jävligt ledsen. Det är hela Davids personlighet, hans humor och hans genuina sida som fick mig att bli kär.

Bearbetar avsnitten tillsammans

Samtidigt som de menar att det kommer att bli tufft att se vissa saker hända i ”Paradise hotel” nu i efterhand på tv har de bestämt sig för att titta på avsnitten tillsammans och prata igenom det efteråt.

– Vi vet vad som händer där inne och vi båda är medvetna om att vi inte var ett par där inne. Så det finns inget som händer där inne som kan splittra på mig och David. Vi vet var vi har varandra och kärleken kommer i så fall bara att bli starkare. Klarar vi oss igenom säsongen klarar vi allt, Jeane Tabuena.

LÄS OCKSÅ ”Paradise hotel”-profilen har svårt att dejta efter programmet

LÄS OCKSÅ Robin ”Mos” Andersson akut till sjukhus under ”Paradise hotel”-inspelning

LÄS OCKSÅ Paow avslöjar att hon träffar ”Paradise hotel”-deltagaren

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 27 februari 2020 kl. 07.03