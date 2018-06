Musik + FÖLJ

The Monkees gitarrist akut till sjukhus



Michael Nesmith, gitarrist i The Monkees, kollapsade på torsdagen, rapporterar TMZ.

Bandet höll på att soundchecka inför en spelning när Nesmith plötsligt föll ihop och fick föras akut till sjukhus.

Nu ställs resten av The Monkees turné in.

Gitarristen Michael Nesmith, 75, insjuknande medan han förberedde sig för en spelning på Keswick Theatre i Glenside, Pennsylvania, med bandet The Monkees.

Han föll ihop under bandets soundcheck, uppger TMZ. Nesmith var dock vid medvetande när han akut fördes till sjukhus.

En representant för gitarristen säger till nöjessajten att det i nuläget är oklart vad som orsakade sjukhusvistelsen.

The Monkees, som bildades 1966 och sålde fler skivor än Beatles och The Rolling Stones under 1967, var mitt uppe i en rikstäckande turné. Bandet skulle ha uppträtt på Keswick Theatre klockan 20.00 på torsdagskvällen lokal tid, men på teaterns hemsida meddelar man att konserten har skjutits upp på grund av sjukdom.

Första pojkbandet

Representanter för bandet uppger dock för TMZ att det som återstår av turnén, ytterligare tre datum, har ställts in.

The Monkees är bland annat kända för hitlåtarna ”Daydream believer”, ”I’m a believer” och ”Last train to Clarksville”. Den amerikanska gruppen brukar betraktas som pophistoriens första pojkband och bestod ursprungligen av Micky Dolenz, Michael Nesmith, Peter Tork och Davy Jones. Jones avled i februari 2012 av en hjärtinfarkt, 66 år gammal. Sedan dess utgörs bandet av Dolenz, Nesmith och Tork.

