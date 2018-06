Sam Smith + FÖLJ

Uppgift: Sam Smith och ”13 reasons why”-stjärnan har gjort slut

NÖJE 29 juni 2018 08:43

De blev ett par förra hösten.

Men nu åtta månader senare har Sam Smith och Brandon Flynn gjort slut, enligt uppgifter till The Sun.

Artisten Sam Smith, 26, och Brandon Flynn, 24, känd från Netflix-serien ”13 reasons why” började synas tillsammans i oktober förra året.

Känslorna för varandra verkar dock ha svalnat. Enligt The Sun har paret nämligen valt att gå skilda vägar.

Förra hösten, i samband med att kärleksrykten började florera kring paret, noterade uppmärksamma fans att Smith och Flynn följde varandra i sociala medier där de flitigt gillade varandras inlägg och bilder.

”Går igenom en massa skit”

Sam Smith, som bland annat ligger bakom superhiten ”Stay with me” och senaste Bond-låten ”Writing’s on the wall”, har ännu inte kommenterat uppgifterna.

Men i onsdags, samma dag som The Sun publicerade nyheten, ska Smith under en konsert hintat om att han går igenom en tuff period.

”Jag vet att alla i det här rummet går igenom en massa skit just nu. Jag vet att jag går igenom en massa skit. Och i kväll vill jag att alla här bara lägger alla bekymmer och all vår hjärtesorg åt sidan och har lite kul. Låt oss sjunga så högt som vi kan”, ska Smith ha sagt enligt eonline.com.

