Joakim Lundell tvingas ställa in spelning

NÖJE 30 juni 2018 18:19

Joakim Lundell har blivit sjuk och måste därför ställa in kvällens spelning på Kirunafestivalen.

– Det är jättetråkigt, säger festivalgeneralen Alex Olofsson.

Joakim Lundell, som 2017 gjorde succé med ”All I need” med syskonduon Arrhult, skulle ha framfört sin debutspelning på Kirunafestivalen klockan 19.00. I stället tvingas han ställa in på grund av sjukdom, vilket arrangören meddelar under lördagen på sin Facebooksida.

– Det är jättetråkigt. Det är tråkigt för Kirunafestivalen, det är tråkigt för besökarna, men det är också tråkigt för Joakim Lundell som inte får komma till Kiruna och uppleva Kirunafestivalen, säger Alex Olofsson, festivalgeneral för Kirunafestivalen.

På Instastory visar Joakim Lundell under lördagseftermiddagen upp en bild av en toalettstol, med texten ”Min bästa vän just nu! Har verkligen inte tid att vara sjuk just nu!”

Sjukdomsbeskedet lämnades i förmiddags till Kirunafestivalen. Det är därmed för sent att hitta en ersättningsakt.

– Det kom tätt inpå, men så kan det ju vara med sjukdomar. Även artister är människor som blir sjuka. Folk förstår och accepterar ju det, säger Alex Olofsson.

De som köpt biljetter kommer inte erbjudas ersättning eller återköp.

– Reglerna är tydliga. En köpt biljett kan inte återlösas. Det gäller även borttappade biljetter, så när betalning har skett är du bunden till ditt köp, säger Alex Olofsson och hänvisar till biljettsajten Ticksters villkor.

Joakim Lundell turnerar i sommar och är inbokad för en rad spelningar, bland annat i Kalix och på Härnösand stadsfest.

Nöjesbladet har sökt Joakim Lundell.

