”Jag har sett kollegor bete sig vidrigt”

Anne Hathaway om branschen, divalater och kärleken till New York

Foto: Danny Moloshok / TT NYHETSBYR N Anne Hathaway uppger att hon ibland måste påminna sig själv om vilket drömliv hon lever.

HOLLYWOOD

Cate Blanchett och Sandra Bullock i all ära.

Men det är Anne Hathaway som stjäl showen i ”Oceans 8”, filmen som i helgen gick in på biotoppens förstaplats.

För Nöjesbladet berättar hon om dyra smycken, fadäsen på röda mattan och delar med sig av sitt bästa New York-tips.

Hon har inte haft det bästa ryktet, den här 35-åringen med 20 år i branschen.

Det kan både hennes skådespelarkollegor och journalister som mött henne skriva under på.

Också under inspelningen av thrillerkomedin om en juvelkupp under Met-galan i New York ryktades det om divalater och samarbetssvårigheter.

Men nu, när hon i mörk Michael Kors-klänning glatt tar emot på Manhattanhotellet Whitby, verkar det som om Anne Hathaway vill ändra den bilden med en smula ödmjukhet.

– Tack för att du frågar om jag någon gång, ”spelat dum”. Folk kanske tror att jag har gjort det, när jag i själva verket varit äkta korkad.

Hathaway porträtterar Daphne Kluger, en skådespelerska och superkändis som vid första skedet inte verkar alltför skarp.

– Daphne har vunnit två Oscars och sju Golden Globe-utmärkelser. Hon har två exmakar och skrev ett dåligt äktenskapsförord med en av dem.

– Hon är också en hemsk narcissist som inte bryr sig om vad andra tycker om henne eftersom hon inte bryr sig om andra människor.

– Porträttet gav mig själv en tankeställare om vad som kunde ha hänt om jag i början av min karriär tagit min berömmelse på allvar.

Hathaway var 27 när hon nominerades till en Oscar för det romantiska dramat ”Rachel getting married”. Fyra år senare vann hon en Oscar för sin insats i musikalen ”Les miserables”.

– Självklart har jag sett folk bete sig vidrigt. Men det sker oftare utanför inspelningar än under dem. De som uppför sig dåligt blir inte långlivade i den här branschen.

– Förr eller senare kan folk välja vem de vill jobba med och de flesta som är mycket populära är härliga personer.

Nekar spänd stämning under inspelningen

Den spända stämningen som ska ha rått mellan henne och hennes kollegor på ”Oceans 8” vill hon inte kännas vid.

– När vi skulle börja filma fick jag ett välkomst-sms från Sandra Bullock. Hon skrev att hon visste att jag var nybliven mamma och påpekade att ”Oceans 8” var en familjevänlig inspelning. Hon sa att jag när som helst kunde ta med sonen till jobbet - att det fanns plats för honom.

– Hela grejen var så cool med en mamma som räckte ut en hand till en annan mamma och visade vägen. Får jag chansen i framtiden kommer jag att göra samma sak för andra kollegor.

Hathaway, som sedan 2012 är gift med smyckedesignern Adam Shulman och i mars 2016 fick sonen Jonathan, utnyttjade dock inte det provisoriska jobbdagiset särskilt ofta.

– Det var en inspelning med många spikar på marken - inte den bästa miljön för en bebis som just lärt sig krypa.

Den här morgonen kommer hon till hotellet efter en långpromenad med familjen.

– Jag älskar när det precis regnat och solen tittar ut. Då är allt så rent och det doftar så gott. Vi brukar låta sonen bestämma vad som ska ske. Vill han åka tunnelbana gör vi det. I dag stannade vi länge och tittade på hästarna vid parken.

Hathaway är infödd New Yorker, något som gjorde att hon välkomnade inspelningen av ”Oceans 8”.

– Jag gillar att vi visar Brooklyn i filmen, att vi är i Jackson Heights. Vi ser delar av New York man traditionellt inte ser i filmer härifrån.

Den största delen av handlingen utspelas på Met-galan.

– Det är kanske en mest glamourösa festen i världen. Ändå lyckas vi tillbringa en mycket stor del av den i köket, säger hon med ett skratt.

Handlingen kretsar kring Debbie Ocean, syster till Danny Ocean från ”Oceans 11”, som tillsammans med sina tjejkumpaner iscensätter en miljardstöt under festligheterna.

– De dyraste smycken jag själv burit? Det måste vara halsbandet jag hade när jag vann en Oscar. De var snälla nog att låta mig bära det bak och fram eftersom jag tyckte att det var snyggare på det sättet.

På frågan vad det kostade blir hon mindre specifik.

– Jag frågade inte sånt. Jag är en klumpig tjej och stora summor gör mig bara nervös.

– Så fort jag lämnade salen tog de ifrån mig halsbandet. Jag är glad att jag fick behålla klänningen till jag kom till rummet (skratt).

Drömmarna slog in

Hathaway har stylister som hjälper henne inför offentliga uppdrag.

– Det behövs verkligen. När jag har ansvaret ser jag antagligen ut som en dåligt klädd barnvakt.

Hathaway har själv gästat Met-galan.

– Jag gick med Francisco Costa (brasiliansk designer, reds nam). Han hade gjort en underbar klänning. Precis när vi anlände röda mattan nös jag. Då gick blixtlåset sönder och liksom föll ner.

– Ändå var jag märkvärdigt lugn. När han frågade om jag var redo berättade jag vad som hade hänt och visade honom. Francisco har alltid en fantastisk solbränna, men då blev han helt grön i ansiktet.

– Vi körde in till en trottoarkant och fann till slut en sömmerska som sydde in mig i klänningen.

I dag bor hon inte långt från platsen där röda mattan varje år rullas ut utanför museet.

– Som barn drömde jag om att bo på Manhattan. Jag bodde i närheten av en tågräls. Om man på natten gick till toppen av en kulle kunde man se ljusen från staden. Jag brukade stå där och säga alla mina drömmar högt.

– Jag har fortfarande stunder när jag går omkring på Manhattan och måste nypa mig själv över det liv jag har.

Med den kärleksförklaringen till hemorten känns det naturligt att fråga Hathaway om sitt bästa New Yorktips.

– Jag älskar bokaffären Three lives & company. Där finns ett litet poesiområde där man kan sitta och läsa i 45 minuter innan de börjar slänger arga blickar mot en. Dit brukar jag gå när jag har en stund över.

FAKTA Oceans 8 kretsar kring en juvelkupp. Här är Anne Hathaways tre favoritfilmer i samma genre: 1) ”Charade” (1963) med Audrey Hepburn och Cary Grant 2) ”Hur man stjäl en miljon” (1966) med Audrey Hepburn och Peter O’Toole. 3) ”Oceans 11” (2001) George Clooney och Brad Pitt LÄS MER

