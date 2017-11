Tomas Andersson Wij valde ”Så mycket bättre” framför eget program



Tomas Andersson Wij, 45, tvekade aldrig att ställa upp i TV4:s ”Så mycket bättre”.

Trots att det innebar att han inte kunde göra sitt eget program i SVT.

– Det gick inte att göra samtidigt. Men det går att göra vid ett annat tillfälle, säger han.

Under lördagskvällens avsnitt är det Tomas Andersson Wij som står i centrum. Som ska berätta om sitt liv och sin karriär och ska få höra hur de andra tolkar hans låtar.

Han är journalisten som började göra skivor kring millennieskiftet och blev känd för en riktigt bred publik i Melodifestivalen 2007 när han känslosamt tolkade Carolas vinnarlåt ”Evighet” från året innan.

Förutom regelbundna skivsläpp och turnéer, har han också haft ett eget populärt SVT-program, ”Tomas Andersson Wij spelar med…”.

– Det gick inte att göra samtidigt med ”Så mycket bättre”. Men det går att göra vid ett annat tillfälle. Jag tycker verkligen om det här programmet, säger han om TV4:s lördagsunderhållning.

Det har märkts på att han lite grann krupit in i den gamla journalistrollen och ställt frågor under luncher och middagar.

– Jag har medvetet låtit bli att skaffa mig för bra koll på de andra i förväg. Jag ville sitta och lyssna på Kikkis (Danielsson ) berättelse. Sabina (Ddumba ) visste jag väldigt lite om. Uno (Sveningsson ) å andra sidan visste jag väldigt mycket om…

Precis som honom, växte Tomas upp i en frikyrklig familj. Som 12-åring hade han bildat band och börjat skriva låtar. När Unos band Freda' kom och spelade i kyrkan där Tomas familj brukade gå, var det något väldigt stort för Tomas.

– Det var som att de öppnade dörren ut ur kyrkan. Frikyrkans musik var så perfektionistisk och klinisk. Så kom Freda' med sin Talking Heads -aktiga, buckliga och lite skeva musik och Unos naivistiska sätt att skriva texter. Då förstod jag att det gick att komma ifrån den kristna världen.

”Ungefär som en bergsklättrare”

Han pratar om den kristna bakgrunden i programmet.

– Man är väldigt präglad av det. Det är lite grann som kompisar som vuxit upp med 1970-talets vänsterrörelse. Man får en tydlig världsförklaring, det kan vara svårt att bryta sig loss från den.

Tomas höga ambitioner för de musikaliska tolkningarna har märkts i programmet.

– Att göra en Eric Saade -låt till min är en stor utmaning. Men som låtskrivare är det kul. Ungefär som för en bergsklättrare, då vill man väl inte klättra på en motorväg.

Precis som alla artister i programmet, slår förstås Tomas Andersson Wij mynt av sitt deltagande. Både med ny skiva (”Avsändare okänd”, 16 februari) och turné med start i Jönköping 22 februari.

– Det råkade vara så att jag hade nästan spelat in ett helt färdigt album, jag pausade det ett tag bara, för att göra ”Så mycket bättre”-låtarna, säger han.

