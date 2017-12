Julshow där operasångarna imponerar även som komiker

Foto: ANDREAS PAULSSON Rickard Söderberg tillsammans med Johanna Sannefors och Laine Quist.

Tre operasångare med imponerande röstresurser sjunger julsånger, musikal- och filmlåtar och opera.

Men imponerar nästan allra mest när de är roliga.

FAKTA Snödrottningen +++ Julshow på Artipelag, Värmdö. Av: Richard Söderberg, med honom, Johanna Svanefors och Laine Quist . Längd: cirka 1 timme, 20 minuter. Framförs 2, 6-9, 13-16 december. Läs mer

Det finns säkert många operasångare som är lika duktiga.

Men likt Malena Ernman , har Rickard Söderberg blivit folkkär.

Det finns bara en operasångare som ser ut så, med långt hår, skägg och den där vänliga blicken som lyser som två helljus.

Han är gayaktivist, samhällsengagerad och envis i sina försök att popularisa operakonsten för sådana som jag, som alltid mest har tyckt det är ett lite onaturligt sätt att sjunga på.

När operatenoren nu har satt ihop en julshow finns förstås ”What if Santa is gay?”, låten som han släppte i fjol och som ifrågasatte jultomtens sexuella läggning på ett roligt sätt, med.

Trots att det är en show som, högst medvetet, spretar åt alla möjliga håll, är den samtidigt väldigt ambitiös.

Scenografi som för tankarna till skyltfönstren i New York-varuhusens julskyltning. En klädprakt av sällan skådat slag och en suverän orkester.

Vi får ett potpurri av kända julsånger, från ”Jingle bells” till ”Last christmas”.

Musikal-, film- och Disney-låtar, sångerskorna Johanna Sannefors och Laine Quist får lika generöst med utrymme som showens stjärna och förvaltar det mycket väl, både som sångerskor och komiker.

Den stora lokalen, med mestadels sittande ätande gäster, utnyttjas väl. Artisterna är all over the place , som när Johanna Sannefors dyker upp i baren längst bort från scenen och spelar en jätteberusad Lucia. Mycket roligt.

Över huvud taget fungerar de komiska avsnitten väldigt bra. Alla tre är kvicka i repliken och en juldikt som Söderberg läser är mycket ekivok.

Lite synd att man gör så få föreställningar. Fast showen kan väl å andra sidan återanvändas år efter år.

Att alla sånger inte vinner på att liksom få en operaskjuts, kändes som jag var rätt ensam om att tycka på premiärkvällen…

