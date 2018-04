Abba + FÖLJ

Mamma Mia! Abba har spelat in ny musik – efter 35 år

NÖJE 27 april 2018 13:06

Abba har spelat in ny musik efter 35 år.

Det uppger deras manager Görel Hanser.

”Vi må ha blivit äldre, men låten är ny. Och det känns bra”, säger bandet i ett pressmeddelande.

Nyheten om bandets återförening kom strax efter 13-tiden på fredagen.

I ett pressmeddelande skriver bandets manager Görel Hanser att Abba efter 35 år har spelat in ny musik.

”Vi kände alla fyra att efter 35 år skulle det vara roligt att gå samman igen och gå tillbaka in i studion. Och det gjorde vi. Och det var som att tiden stått still och att vi bara varit iväg på en kortare semester”, skriver Agnetha, Benny, Björn och Anni-Frid i pressmeddelandet och fortsätter:

”Vi må ha blivit äldre, men låten är ny. Och det känns bra.”

Totalt kommer bandet att ge ut två låtar. En av låtarna, som går under namnet ”I still have faith in you”, ska vara planerad att framföras av artisterna i hologramform i amerikanska NBC och brittiska public service-kanalen BBC redan i december.

Inför 2019 har Abba förberett hologramföreställningar, i ett så kallad avatar-projekt. Enligt uttalandet gav samarbetet inspiration till att också spela in ny musik.

Managern Görel Hanser berättar för Nöjesbladet att låtarna spelades in i början av förra sommaren.

Men de fans som håller tummarna för en återförening på scen kan dock sluta hoppas.

– Nej, inte Abba. Det ska vi inte räkna med, det kommer inte hända, säger Görel Hanser.

Men kan det bli fler låtar?

– Det vet vi inte. Vi är väldigt glada att det är två, säger Hanser och skrattar.

Kollegan: Bättre sent än aldrig

Enligt Görel Hanser har det varit förvånansvärt lätt att hålla nyheten hemlig det senaste året.

Gitarristen Janne Schaffer, som var med Abba från starten, kände inte till de nya låtarna.

– Nej, jag visste inte om det. Men det är kul. Det var kanske på tiden. Det är bättre sent än aldrig, säger han.

– Abba representerar svensk musik och det har haft sån otrolig genomslagskraft. Det har betytt så mycket för det svenska musiklivet. Så det är jätteroligt att de håller det vid liv fortfarande trots att de blivit lite äldre.

Schaffer hade gärna varit med och spelat in de nya låtarna.

– Jag är fortfarande i bra form. Så det är klart. Men det finns så många duktiga gitarrister så det är inte nödvändigt.

Abba, med Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad, var aktiva mellan åren 1972 och 1982.

Abba har beskrivits som ett av världens mest betydelsefulla band och har genom åren sålt mer än 400 miljoner skivor.

Den 8 maj öppnar en ny utställning på Abba-museet som dokumenterar de fyra medlemmarnas liv efter att de lade av som band, den har dock inget med de två nya låtarna att göra.

LÄS OCKSÅ Abba återförenas – gör digital turné

FAKTA Hela pressmeddelandet ”Vi kände alla fyra att efter runt 35 år att det skulle vara kul att samla krafterna igen och gå in i studion. Så vi gjorde det. Och det var som om tiden stått stilla och att vi bara varit på en kortare semester. En extremt njutningsfull upplevelse! Det resulterade i två nya låtar och en av dem, ”I still have faith in you” kommer att framföras av våra digitala avatarer i ett special-tv-program producerat av NBC och BBC, med planerad sändning i december. Vi må ha blivit äldre, men låten är ny. Och det känns bra”. Agnetha Benny Björn Anni-Frid LÄS MER

Hela pressmeddelandet

LÄS OCKSÅ Vilken är din favoritlåt från Abba?

LÄS OCKSÅ Björn och Bennys Abba-miljarder

LÄS OCKSÅ Abba återförenas – som ”abbatarer”

Fakta om Abba 00:27