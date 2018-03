Sex and the city + FÖLJ

Cynthia Nixon slår tillbaka mot gayhånet



Cynthia Nixon.

Cynthia Nixon kallades ”okvalificerad lesbisk” av politiska motståndare.

Nu slår ”Sex and the city”-stjärnan tillbaka med en vass kommentar.

I måndags meddelade Cynthia Nixon, 51, känd som Miranda i kultserien ”Sex and the city” att hon kandiderar till posten som guvernör i New York.

Efteråt sågades hon av Christine Quinn, politiskt aktiv och anhängare till New Yorks nuvarande guvernör Andrew Cuomo.

– Cynthia Nixon var motståndare till att en kvalificerad lesbisk skulle bli guvernör i New York. Nu vill hon att en okvalificerad lesbisk ska bli det, sa hon till New York Post.

I onsdags slog ”Sex and city”-stjärnan tillbaka under en av sina kampanjträffar, rapporterar Contact Music.

– I kväll vill jag bara säga att hon tekniskt sett har rätt, jag har inte fått mitt certifikat från departementet för lesbiska affärer, men till mitt försvar är det mycket pappersarbete inblandat, sa hon.

