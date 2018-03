Därför avbröt han inspelningarna av ”Are you the one?”

Dokusåpor + FÖLJ

NÖJE 26 mars 2018 20:17

Patrick Malmkvist valde att hoppa av ”Are you the one?”.

Anledningen var att hans bästa vän hemma i Sverige behövde honom som stöd.

– Det var inte värt att vara kvar i programmet, säger han.

I dokusåpan ”Are you the one?” ska tio tjejer och tio killar försöka hitta den perfekta partnern för dem, uttagna i förväg genom tester och intervjuer. I kväll chockade Patrick Malmqvist de andra deltagarna när han helt plötsligt lämnade programmet.

– Det handlade inte om människorna i programmet, vi var som en stor familj. Anledningen till att jag hoppade av var för att jag ville finnas för min bästa vän som var hemma och mådde dåligt, säger han.

Försökte lösa problemet

Via ett telefonsamtal fick han reda på att kompisen mådde dåligt. Exakt vad som hänt vill han inte gå in på av respekt för sin vän. I vanliga fall får deltagarna inte ha kontakt med omvärlden under inspelningarna, men produktionen gjorde ett undantag för Patrick.

– Jag behövde ett samtal för att kolla till mina räkningar. Jag hade en person som skulle sköta det när jag var borta men då var det lite problematik kring det. Det var då jag pratade med min vän och fick reda på att hon mådde dåligt, säger Patrick.

Han försökte först lösa det med produktionen genom att föreslå att han skulle få stötta sin kompis via telefon. Men de höll fast vid regeln att inga deltagare får ha kontakt med nära och kära under inspelning.

– Jag var tillmötesgående och gjorde allt de sa. Jag gav dem tid så att de kunde hitta lösningar och gjorde allt de sa. Till slut hade jag inget val.

Ångrar ingenting

Han vet idag om vem som skulle bli hans ”perfect match” i huset eftersom att de andra deltagarna som stannade kvar har berättat det för honom. I dag ångrar han absolut inte att han valde att avbryta inspelningen.

– Det var inte värt att vara kvar i programmet. Jag ville finnas där hon behövde mig, säger Patrick.

”Våra uppfattningar går isär”

Susanne Nylén, presschef på MTG, menar att Patrick verkar ha fått det hela om bakfoten.

– För våra uppfattningar om situationen går lite isär. Han fick ha telefonkontakt med sin vän under flera dagar. När det blev aktuellt att diskutera om vännen kunde flyga ner till Thailand fick Patrick inget svar från sin vän och bestämde sig för att avbryta inspelningen, skriver hon i ett sms till Nöjesbladet.

Hon skriver också att deltagarna egentligen inte får ha telefonkontakt med anhöriga i Sverige under inspelningsperioden, men att produktionen gjorde ett undantag för Patrick då han var mycket orolig.

”Are you the one - Sverige” visas mån - ons på Viafree och 22.00 på TV3 och Viaplay.

