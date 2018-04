Så mycket bättre + FÖLJ

Gadd och Perrelli klara för ”Så mycket bättre”

Även Linnea Henriksson är med i TV4-succén enligt Nöjesbladets källor

NÖJE 5 april 2018 15:06

Eric Gadd ska medverka i ”Så mycket bättre” i höst.

Där får han sällskap av Charlotte Perrelli och Linnea Henriksson, enligt Nöjesbladets källor.

– Jag har velat vara med länge, säger Eric Gadd.

Soulkungen Erik Gadd, 52, och popartisten och radioprofilen Linnea Henriksson, 31, är klara för ”Så mycket bättre”. Det kunde Nöjesbladet avslöja under torsdagseftermiddagen.

























1 av 11 | Foto: ANNA TÄRNHUVUD

En halvtimme därefter presenterades de båda av TV4 under ett marknadsföringsevent på Narvavägen i Stockholm. Gadd och Henriksson genomförde en spelning ombord på en SL-buss där Gadd bland annat framförde ”I wanna love you the right way” och tillsammans med Linnea Henriksson musiksåpans Ted Gärdestad-pennade signaturmelodi ”Så mycket bättre”.

– Eric Gadd har ju sin show på Hamburger Börs i höst, så de kan inte hålla honom hemlig så mycket längre, säger en av Nöjesbladets uppgiftslämnare.









1 av 3 Eric Gadd.

– Det är extra speciellt att göra detta för mig då jag är uppväxt på Gotland. Det har varit min lekplats. Jag har velat vara med länge, säger Eric Gadd till Nöjesbladet.

– Det här ska bli hur kul som helst. Överlag är det ett fantastiskt fint program och jag kommer från att ha tolkat mycket musik. Det är en jävla diamanttillvaro utan sömn, tror jag, säger Linnea Henriksson.

Vill inte göra de andra besvikna

Båda känner att det kan vara lite läskigt med att man inte ska tolka om en låt för mycket så den andra blir besviken, till exempel ur Christer Sjögrens och Stors repertoar.

– Det är utmaningar båda två såklart, men på två helt skilda sätt. Man kommer att försöka frigöra sig på ett sätt men samtidigt blir man ju orolig över att man ska klampa någon på tårna och förändra för mycket, säger Eric Gadd.

Flera av varandra oberoende källor berättar för Nöjesbladet att även schlagerdivan Charlotte Perrelli, 43, kommer att medverka i TV4:s populära musiksåpa i höst.

– Charlotte har tackat ja. Allt är påskrivet och klart. ”Så mycket bättre” är helt rätt väg för henne att gå just nu, så hon var nog mycket nöjd över att få förfrågan, säger en källa.

Pressansvarig för ”Så mycket bättre” på TV4, Frida Skogh, bekräftar Nöjesbladets uppgifter om Charlotte Perrellis medverkan.

– Ja, jag kan bekräfta det och vi är jätteglada, säger hon.

Förra veckan gick TV4 ut med att dansbandsstjärnan Christer Sjögren och hiphop-artisten Stor ska medverka i nästa säsong av ”Så mycket bättre”. Den spelas som vanligt in på Gotland i sommar för att därefter sändas under hösten.

