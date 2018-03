Hiphop + FÖLJ

Rappare dömd till fängelse – efter skattefusk



Den skandalomsusade rapparen DMX döms för skattefiffel.

Nu får han skaka galler det närmsta året.

Åklagaren yrkade dock på maxstraffet på fem år.

Under flera år ska rapparen DMX, som egentligen heter Earl Simmons, lyckats ha smita från utgifter genom att registrera bankkonton i andras namn och betala stora summor i kontanter.

I juli greps han av polis, misstänkt för att ha undvikit att betala motsvarande drygt 14 miljoner kronor i skatt.

Och på onsdagen kom domen. DMX, 47, får tolv månader i fängelse och kommer därefter blir villkorligt frigiven mot övervakning.

Åklagaren yrkade dock på maxstraffet om fem år, för att skicka ett tydligt budskap till rapparen – särskilt efter att ha misslyckat med ett drogtest när han var fri mot borgen i väntan på sin rättegång.

Pappa till 15 barn

Under rättegången spelade rapparens advokat, Murray Richman, musikvideon till låten ”Slippin” för att visa hur tufft livet har varit för DMX.

Enligt Page Six grät den ikoniske rapparen, som också är pappa till 15 barn, genom rättegången.

– Jag var i ett moln, jag var i ett moln, sa DMX till domaren om sitt leverne.

– Jag tänkte inte klart.

Han bad också om ursäkt för sitt skattefiffel och uppgav att han aldrig insåg ”hur allvarligt det var”.

DMX har en lång karriär bakom sig, med storhits som "Party up (up in here)" och "X gon' give it to ya" i bagaget. Han har tidigare arresterats för en rad kriminella händelser, såsom droginnehav, djurplågeri och uteblivit underhåll till barn.

