Youtubern Jacksepticeye till Sverige

Foto: Pressbild Seán William McLoughlin, känd som Jacksepticeye på Youtube. Pressbild.

NÖJE 10 augusti 2018 16:29

Den som följer den irländske youtubern Jacksepticeye kan skriva upp den 31 oktober i kalendern. Då kommer han nämligen till Stockholm med sin show "Jacksepticeye – how did we get here?", enligt ett pressmeddelande.

På sin Youtubekanal publicerar Jacksepticeye, som egentligen heter Seán William McLoughlin, videor när han kommenterar samtidigt som han spelar spel. Han har runt 19,9 miljoner prenumeranter på kanalen.

Showen äger rum på Stockholm Waterfront.

